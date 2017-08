L'OL va recevoir Chapecoense en amical

AH

Vous désirez faire une bonne action ? Envoyez « hommage » à l'Olympique Lyonnais.Après son match amical contre Montpellier en l'honneur de Louis Nicollin, défunt président du MHSC, Lyon continue dans le beau geste. Alors que son président s'affiche de plus en plus sur Twitter , le club montre, lui, une jolie image de solidarité au monde du foot. Dernière initiative en date : accueillir Chapecoense pour un match amical.La rencontre se tiendra le mardi 8 août au Groupama Training Center, et non pas au Parc OL, après que Chapecoense ait proposé ce match aux Lyonnais. Le match sera diffusé sur OL TV et les places seront en ventes dès jeudi pour cinq euros. Huit mois après le crash d'avion dramatique qui avait décimé l'équipe de Chapecoense, Lyon souhaite ainsi rendre hommage aux victimes et «» , selon le communiqué officiel. Quelques joueurs pros participeront au match, largement entourés de jeunes pousses du centre de formation de l'OL et de la réserve. Sans banderole polémique , promis.