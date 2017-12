L'OL tout en douleur

1

Ce roublard de Mariano

Lopes et son poteau écœurent le TFC

Toulouse : (4-5-1) : Lafont - Adou (Sanogo, 83e), Jullien, Diop, Yago - Blin (Sangaré, 67e), Imbula, Sylla, Gradel, Somalia (Jean, 78e) - Delort. Coach : Pascal Dupraz.

OL (4-3-3) : Lopes - Tete, Marcelo, Morel, Marçal - Tousart, Ndombele (Ferri, 62e), Aouar - Fekir, Mariano (Diakhaby, 87e), Depay (Rafael, 78e). Coach : Bruno Génésio.

Quasiment intraitable à l'extérieur depuis le début de saison (une seule défaite, au Parc des Princes), l'OL avait à cœur de finir son année en beauté du côté de Toulouse. Et, comme face à l'OM, les Lyonnais sont parvenus, dans la souffrance, à assurer l'essentiel : la victoire qui consolide leur place sur le podium. De quoi passer les fêtes au chaud.Les Lyonnais avaient bien l'intention de surfer sur leur réussite du moment, histoire de boucler avec les honneurs cette première partie de saison. Une intention qui se retranscrit rapidement sur la pelouse tant les Gones entrent fort dans cette partie. Il ne faut d'ailleurs pas plus de dix minutes pour voir Fekir, puis Diaz, tester la résistance des gants de Lafont. Les occasions s'enchaînent, le camp toulousain tient le coup jusqu'à ce que Mariano s'écroule dans la surface après un choc avec le portier toulousain. L'arbitre ne se pose pas de question et siffle penalty. Au ralenti, l'attaquant lyonnais semble pourtant en rajouter des caisses. Pas le problème de Nabil Fekir qui inscrit son treizième but en seize matchs. Ouais, solide. Sans doute révoltés par cette décision litigieuse, les Toulousains se montrent enfin dangereux, mais Somalia puis Jullien viennent buter sur un Lopes aussi costaud que face à l'OM.Le second acte repart sur les mêmes bases que la fin du premier avec des locaux qui sentent qu'ils ont un coup à jouer. Delort se retrouve même en position idéale, mais l'attaquant foire sa tentative à l'entrée des six mètres. Dur. Bousculés, les hommes de Génésio se contentent alors de tenir le résultat tout en guettant la moindre possibilité de contre. Inéluctablement, la rencontre perd en intensité. Lyon gère tranquillement, mais n'est pas à l'abri d'une frayeur, à l'image de cette reprise de la tête de Delort qui vient cabosser le poteau de Lopes à la 82Et quand ce n'est pas sur la chance, l'OL peut toujours compter sur son portier, encore auteur d'une parade de grande classe sur une frappe de Jean. Les arrêts de jeu deviennent alors complètement dingues et voient Rafael doubler la mise, puis Gradel réduire l'écart sur penalty. Finalement, l'OL s'est fait peur, mais l'OL valide surtout un sixième succès d'affilée à l'extérieur et continue de coller aux basques de l' ASM sur la deuxième marche du podium. Bref, les fêtes seront agréables du côté de Lyon . Un peu moins du côté de Toulouse qui continue de se rapprocher de la zone rouge.