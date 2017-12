L'OL se rate face à l'Atalanta et peut trembler

Déjà qualifié, Lyon devait faire mieux que le match nul de l'aller au Parc OL face à l'Atalanta pour finir premier du groupe E. Raté, puisque les hommes de Bruno Génésio se sont inclinés (1-0) face à une équipe de Bergame qui n'a jamais tremblé, ou presque. L'OL finit deuxième, et peut donc prendre du lourd en 16e de finale.

Gasperini rit, Rafael bat de l'aile

Un Lyon sans idées

Atalanta (3-4-3) : Berisha - Toloì, Masiello, Caldara - Freuler, Hateboer, Spinazzola, Cristante - Gomez, Petagna, Iličić. Entraîneur : Gasperini



Lyon(4-2-3-1) : Lopes - Mendy, Marcelo, Diakhaby, Rafael - Ndombélé, Ferri - Fékir, Depay, Cornet - Diaz. Entraîneur : Génésio

L'OL voulait cette première place, mais l'OL va bien finir deuxième. À trop vouloir être calife à la place du calife sans encore avoir jouer ce match retour, les Lyonnais se sont peut-être vus un peu trop vite premiers, comme si, sûrs de leur force, ils allaient disposer d'une équipe qu'ils avaient dominés au match aller sans pour autant réussir à la défaire (1-1). Mais cette saison en Europa League, l' Atalanta Bergame vaut bien mieux que son insignifiante dixième place de Serie A, et elle l'a encore prouvée ce soir.Dans un Mapei Stadium bien bruyant, bien qu'il soit à près de 200 kilomètres de Bergame, ce sont pourtant les joueurs du président Aulas qui débutent le mieux. Enfin, pendant les deux premières minutes seulement, mais Diaz bute sur un Berisha qui réalise un véritable miracle d'entrée de jeu (2). La réponse de l' Atalanta arrive dans la foulée, Gomez couche Cornet d'une feinte dont il a le secret et centre pour Cristante, bien seul aux six mètres, qui loupe totalement sa tête (3). Un premier avertissement pas vraiment écouté par les Gones, qui voient Petagna ouvrir le score d'une tête très heureuse à la suite d'une volée totalement loupée de Hateboer (10). La révolte lyonnaise n'arrive pas, bien étouffée par une Atalanta rigoureuse et disciplinée qui a confisqué le ballon une bonne partie du match. Symbole de cette impuissance chronique : le match de Rafael . Le latéral brésilien avait déjà pris un bouillon à l'aller face à Papu Gomez et a eu le droit à une nouvelle leçon du maître à jouer argentin, bien aidé par un Spinazzola très actif et souvent oublié par Cornet puis Geubbels.Mais à défaut d'avoir été acculé sur son but toute la rencontre, c'est au niveau de la création offensive que l'OL a le plus déçu. Même avec Fékir, Diaz et Depay alignés dès le coup d'envoi, Lyon n'a que trop peu inquiété dangereusement l'arrière-garde, pour ne pas dire pas du tout. Hormis le coup franc tardif sur le poteau de Nabil Fékir (90), personne n'aura véritablement fait passer des sueurs froides aux hommes de Gasperini, qui remportent cette « finale » et finissent en tête du groupe E. Un destin que peu leur auraient prêté lors du tirage au sort, mais qui apparaît comme absolument mérité après ce début de campagne européenne. Lyon va donc se contenter de la deuxième place, en attendant le tirage au sort. Et si l'OL tire un gros, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même.