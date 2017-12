L’OL l’emporte au finish à Amiens

Mené et malmené la plupart du temps, Lyon a obtenu sa cinquième victoire consécutive à l'extérieur en Ligue 1, dimanche après-midi à Amiens. Merci qui ? Merci Houssem Aouar, auteur des deux buts des Gones.

Penalty raté pour Kakuta à la 87e

Amiens SC (4-2-3-1) : Gurtner - El Hajjam, Gouano, Dibassy, Avelar - Monconduit, Zungu - Gakpé (Bourgaud, 68e), Kakuta, Manzala - Konaté (Traoré, 79e). Entraîneur : Christophe Pélissier.



Olympique lyonnais (4-2-3-1) : Lopes - Tete, Marcelo, Morel, Marçal - Tousart, Aouar - Cornet (Geubbels, 64e), Fekir, Memphis (Ndombele, 64e) - Mariano. Entraîneur : Bruno Génésio.

Joli costume de sauveur pour Houssem Aouar , auteur d'un doublé dans une fin de match complètement folle. Car avant de prendre les trois points, les Lyonnais ont souffert et ont longtemps été menés à Amiens Vêtus de leur nouveau maillot rouge et bleu, qui reprend les couleurs historiques du club, les Amiénois surprennent une charnière centrale lyonnaise bien apathique en début de match. Sur un centre d’Avelar, Marcelo se montre trop court, Morel se troue lui aussi et Gakpé, seul au second poteau, n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (1-0, 9). Memphis pense égaliser dix minutes plus tard sur coup franc, mais Olivier Thual refuse le but pour une position de hors-jeu de Kenny Tete qui gêne Régis Gurtner Bruno Génésio , frustré par la prestation livrée côté lyonnais, élève la voix et recadre ses joueurs, leur demandant de presser plus haut.Dans un stade de la Licorne balayé par les vents, sur une pelouse lourde et grasse, les attaquants lyonnais peinent à se mettre en valeur. Nabil Fekir s’écharpe avec Zungu, signe de l’agacement du meneur de jeu rhodanien, à la peine depuis quelques matchs. En confiance, les Amiénois enchaînent des longues séquences de passes et de conservation face à des Lyonnais amorphes. Devant son ancien public, Tanguy Ndombele, entré à l’heure de jeu, réveille les siens et sert parfaitement Houssem Aouar qui égalise à dix minutes de la fin du match. Amiens manque la balle de match à la 87quand le penalty de Gaël Kakuta est détourné par Anthony Lopes sur son montant. L’OL se montre moins maladroit et au fin fond des arrêts de jeu, Mariano , invisible jusqu’ici, délivre un centre parfait au second poteau pour Aouar qui reprend de volée du gauche et permet aux Gones d’enchaîner un cinquième succès consécutif à l’extérieur. Lyon reprend la deuxième place du championnat à égalité de points avec Monaco