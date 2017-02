L'OL fout un pied en hutième

Dominés dans le jeu durant la première période, les Lyonnais ont réussi l’exploit de rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance. Avant de tenir le coup en seconde période. De quoi revenir des Pays-Bas avec une précieuse victoire (1-4) et de foutre, déjà, un pied en huitième de finale.

Des Lyonnais en mode braquage

Presque un sans faute

Par Gaspard Manet

Une première fois est toujours quelque chose d’important, de spécial. Un moment à part, suspendu, qu’on garde généralement en mémoire pour un paquet d’années. Parfois jusqu’à la fin. Les premiers buts n’échappent pas à cette règle. Alors autant faire en sorte qu’ils soient réussis. À ce niveau-là, Lucas Tousart peut s’estimer satisfait. Si le Lyonnais marquera sûrement de plus beaux buts dans sa carrière, cela n’enlèvera rien à l’importance de son premier, inscrit peu avant la demi-heure de jeu face à Alkmaar. Dans un match où les Lyonnais avaient vraiment du mal, déjà, et surtout dans une compétition qui reste le dernier moyen de sauver une saison compliquée. Un beau but, donc, peu importe la forme. D’autant que, derrière, Lacazette est venu le sublimer par deux fois. Une première parfaite, donc. Bruno Génésio l’a rappelé en conférence de presse, mercredi : l’OL n’a pas l’intention de prendre la Ligue Europa à la légère. Loin de là, même : «» Avant cela, encore faut-il surmonter l’obstacle néerlandais qui se dresse face aux Lyonnais, ce jeudi soir. Chose loin d’être évidente au vu des difficultés éprouvées par les Gones dans ce début de rencontre. Pressés, incapables de se projeter vers l’avant et de créer du jeu, les Rhodaniens tentent de survivre sans prendre de but et peuvent remercier leur gardien, Anthony Lopes , auteur de deux parades importantes à défaut d’être fantastiques. Et alors que, côté lyonnais, on commence surement à se dire qu’il serait déjà pas mal de ramener un nul, Lucas Tousart , étrangement esseulé au second poteau, reprend très librement un centre de Fekir dans le but vide et inscrit, au meilleur des moments, son premier but professionnel (26). Mais dans la foulée, la physionomie du match reprend sa forme initiale : Alkmaar domine et l’OL bafouille son football. Puis, de nouveau, après vingt bonnes minutes à ne pas voir le jour, les Lyonnais créent la surprise. Parfaitement lancé par Tolisso, Lacazette élimine Krul et marque dans le but vide. Et voilà que l’OL, pourtant dominé, se permet donc d’inscrire le but du break, juste avant la pause. Le hold-up parfait.La pause n’a rien changé au schmilblick : Alkmaar possède le ballon et se crée les occasions les plus franches, alors que de son côté, l’OL subit. Et tient le coup, malgré de très nettes occasions néerlandaises. Pour l’instant, les Lyonnais réussissent un braquage d’une rare qualité, sans laisser la moindre trace. Mieux, les Gones se permettent même d’augmenter leur butin. Et qui d’autre que Lacazette, pas épargné récemment par ses propres supporters, pour rappeler à tout le monde, une nouvelle fois, les merveilles que font son implication et son efficacité réunies. Difficile, toutefois, de réaliser le hold-up absolument parfait. Jahanbakhsh, sur penalty, le rappelle aux Rhodaniens en réduisant l’écart. Mais malgré ce petit accroc, le plan de Génésio et ses hommes est une franche réussite. Dans les derniers instants, les Bataves continuent de pousser pour essayer de limiter la casse. En vain. Car comme dans un rêve, l’OL finit même par en planter un quatrième grâce à Jordan Ferri . Les Gones peuvent quitter les Pays-Bas avec la conscience tranquille. Le job a été bien fait. Et la mission qualification quasiment actée. Déjà.