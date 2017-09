L'OL féminin éclate Rodez

KC

On ne change pas les bonnes vieilles habitudes.Ce dimanche reprenait le championnat de France de football féminin. Pour se mettre en jambes, les Lyonnaises ont donc commencé par une bonne grosses branlée, comme à leur habitude. Face à Rodez, les joueuses de Reynald Pedros , qui dirigeait là son premier match avec l'OL, se sont lâchées et l'ont emporté 7-0. Un quadruplé pour Ada Hegerberg (9, 10, 40et 77), un doublé pour Eugénie Le Sommer (25et 81) ainsi qu'un but de Kheira Hamraoui (79) auront eu raison des Ruthénoises.Mais pas la peine de fanfaronner pour les Lyonnaises, Montpellier également s'est imposé 7-0, face à Albi. Par contre, le PSG a buté face à Soyaux en concédant le match nul 1-1.