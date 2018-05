L'OL enclin à vendre Fekir cet été ?

JR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un an après les départs de Corentin Tolisso et d' Alexandre Lacazette Nabil Fekir pourrait quitter l'Olympique lyonnais à l'issue de la saison.Selon, l'international français dispose d'un accord de longue date avec la direction de l'OL pour être transféré cet été. Sous contrat jusqu'en 2020, le milieu offensif sera «» , d'après le quotidien français, et ne tiendrait même pas compte d'une qualification en Ligue des champions.De retour sur les terrains après une blessure qui l'en a écarté plus d'un mois, Nabil Fekir sera titulaire ce dimanche après-midi pour la réception de Troyes (16h30), vraisemblablement positionné derrière les deux attaquants, Bertrand Traoré et Memphis Depay Jean-Michel Aulas , Jean- Michel Aulas, on va tout piller chez toi.