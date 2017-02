L'OL de la dernière chance

Distancé en championnat, éliminé des deux coupes nationales, l’Olympique lyonnais n’a plus que sa campagne en Ligue Europa pour espérer sauver sa saison.

359

Lacazette, Tolisso, le dernier challenge

Par Maxime Feuillet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Au sortir de la défaite au Roudourou contre Guingamp samedi dernier (2-1), le président de l’OL, Jean-Michel Aulas , affirmait au micro d’OLTV faire de la C3 l’objectif principal de cette fin de saison lyonnaise. Après ce nouveau revers dans les Côtes-d’Armor, le dixième en vingt-cinq journées de championnat, les Gones pointent désormais à treize points de l’ OGC Nice et du podium. Les chances de voir la bande à Bruno Génésio accrocher les places qualificatives pour la Ligue des champions en fin de saison semblent donc aujourd’hui minimes. Distancés en championnat, les Lyonnais ne peuvent pas non plus miser sur les coupes nationales après leurs piètres éliminations dès les huitièmes de finale de Coupe de la Ligue contre Guingamp au Parc OL (2-2, 3-4 aux t.a.b), et en seizièmes de finale de la Coupe de France contre l’OM au Vélodrome (2-1, a.p.). Reversé en Ligue Europa à l’issue de sa «» contre le FC Séville en décembre dernier à Décines (0-0), Lyon a encore une dernière occasion de sauver une bien triste saison. Si la route jusqu’à la Friends Arena de Stockholm, le stade où se disputera la finale de la compétition le 24 mai prochain, est encore longue, les protégés du président Aulas peuvent ambitionner de remplacer les Sévillans, triples tenants du titre, au palmarès de cette C3.Sauf retournement de situation extraordinaire, Alexandre Lacazette ne sera plus lyonnais à l’issue de cette saison 2016-2017. L’attaquant international n’a pas caché ses envies d’aller voir ailleurs ces dernières semaines et les réactions de certains supporters lyonnais au sujet de ses déclarations auront sûrement fini de le convaincre de faire ses valises. Corentin Tolisso , très suivi par la Serie A et la Juventus notamment, pourrait lui aussi quitter son club formateur en fin de saison. Et puisque les Bad Gones leur demandaient fermement dans une banderole déployée lors de la réception de Nancy (4-0) de «» , les deux Gones vont peut-être tout donner pour quitter la capitale des Gaules avec un trophée sous le bras. Certes, les mérites de la formation lyonnaise ont longtemps été salués par la France du football, mais la génération dorée portée par Umtiti, Grenier, Lopes, Lacazette, Fekir, Ghezzal, Tolisso et Ferri n’a rien gagné à l’exception d’une Coupe de France en 2012 contre Quevilly. La route vers Stockholm démarre donc ce jeudi soir, aux Pays-Bas , contre l’ AZ Alkmaar . «» , indiquait Memphis Depay (qui ne pourra pas participer à la compétition) pour le site officiel du club. Revenir avec la victoire, oui, à condition d’élever le niveau de jeu proposé ces dernières semaines.