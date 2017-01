L'OL cible Januzaj

0

CP

À Manchester United, Adnan Januzaj avait connu des débuts fracassants en marquant un doublé dès son premier match en tant que titulaire en Premier League.Cette saison-là, le milieu de terrain avait réussi à se faire une place dans l'effectif desavec 27 apparitions en championnat. Sauf que depuis, il déçoit. Prêté successivement au Borussia Dortmund et à Sunderland, il peine à retrouver son meilleur niveau.Un constat qui ne semble pas inquiéter les dirigeants de l'OL, puisque selon l', le club souhaiterait obtenir un prêt du Belge, âgé 21 ans, assorti d'une option d'achat. Il pourrait pallier l'absence de Rachid Ghezzal qui s'apprête à disputer la CAN avec l'Algérie et qui n'a toujours pas prolongé à un an de la fin de son contrat. L'opération s'annonce toutefois délicate, Mourinho devra d'abord rappeler le joueur prêté jusqu'à la fin de saison à Sunderland, avant tout accord avec Lyon.Un international belge à Lyon ? Du jamais vu depuis Éric Deflandre.