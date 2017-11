L'OL achève Everton

Muets au bout d'une première période globalement maîtrisée, les Lyonnais ont finalement fait sauter largement les Toffees grâce notamment à un collectif partiellement retrouvé.

Le verre à moitié plein

La chasse à l'ennui

OL (4-2-3-1) : Lopes - Rafael, Marcelo, Diakhaby, Mendy - Tousart, Ndombele - Cornet, Fekir (Aouar, 62e), Depay - Traoré (Mariano, 69e).



Everton (4-2-3-1) : Pickford - Kenny, Williams, Holgate, Martina (Besic, 43e) - Schneiderlin, Gueye (Calvert-Lewin, 61e) - Lennon (Vlasic, 71e), Beni Baningime, Lookman - Sigurðsson.

Cette fois, il n'y aura pas eu besoin d'allumer le feu. À vrai dire, on n'aura vu que des étincelles. Mais c'est aussi le charme des soirées européennes, celles de C3, glissées entre les rendez-vous nationaux décisifs et les objectifs à échelle variable. Jeudi soir, le Groupama Stadium, comme Bruno Genesio, avait la tête à Saint-Etienne . David Unsworth, lui, était avant tout venu chercher des repères et une bonne préparation à la réception de Watford dimanche alors qu' Everton était déjà quasiment éliminé avant d'atterrir à Lyon . Bingo : l'OL a fait le nécessaire, a gratté trois points décisifs (3-0) sans totalement briller mais a validé l'essentiel, soit étirer une belle série en cours et une belle préparation au derby du week-end.Un derby déjà placardé partout jeudi soir. Dans le virage nord d'un Groupama Stadium où les Bad Gones n'ont pas hésité à hurler que «» une baston de voisinage – l'OL n'a plus gagné à Geoffroy-Guichard depuis le départ de Jimmy Briand – mais aussi dans le menu balancé sur la table par Bruno Genesio, qui avait décidé d'installer Mariano , vivement secoué après la victoire face à Metz dimanche (2-0), sur le banc, de filer quelques miettes à Rafael et de favoriser l'impact d'un Ndombele plutôt que l'insouciance d'un Aouar, fraîchement convoqué chez les Espoirs. Dans cette configuration, l'OL, en fait, aurait même dû mener plus rapidement face à un Everton mélangé par l'intérimaire David Unsworth – six changements par rapport au onze matraqué à Leicester le week-end dernier. Sans Rooney, resté à Liverpool , ni Klaassen, lesn'ont existé qu'à travers les quelques sourires balancés par les espoirs Beni Baningime et Ademola Lookman , là où les Lyonnais ont eu les cartouches pour abattre un adversaire en quête de confiance. Contretemps : Jordan Pickford s'est éclaté à enquiller lesservis de la tête par Traoré (23), sur coup franc par Depay (36) et une nouvelle fois par le swiffer burkinabé avant la pause (45).Amputé de Martina sorti sur civière après avoir perdu connaissance suite à un duel aérien avec Maxwell Cornet Everton s'est finalement rebiffé au moment où l'OL souffre le plus depuis le début de saison, soit lors de la digestion de la causerie de Genesio qui a vu Lookman pousser Lopes à se salir (46) et les Lyonnais tourner de l'oeil. Ou comment les hommes de Genesio sont retombés dans leurs friandises habituelles, Depay multipliant les mauvais choix et Cornet dévorant une nouvelle balle d'ouverture du score (52). Jeudi soir, la prestation lyonnaise aura une nouvelle fois été incomplète, Genesio changeant de système en début de seconde période avant de revenir au 4-2-3-1 avec Aouar en dix, d'où éclata finalement l'ouverture du score d'un Bertrand Traoré (1-0, 68) buteur avant de céder sa place à Mariano . Une bascule qui a ensuite envoyé l'OL vers une deuxième victoire en quatre soirées européennes cette saison, complétée par un deuxième but d'Aouar (2-0, 76), une belle tête de Memphis Depay (3-0, 88) et l'expulsion sévère de Morgan Scheiderlin.Le succès lyonnais du soir a deux conséquences principales. Elle valide quasiment la qualification de l'OL pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa, l' Atalanta ayant été accrochée dans le même temps à Limassol (1-1) et Everton se retrouvant désormais éliminé, tout en confirmant le bon début de saison d'un club qui n'a chuté qu'une seule fois jusqu'ici (au Parc, 0-2). Problème, elle confirme aussi, même si ce n'est pas ce que l'on retiendra, que cette équipe a encore du boulot avant de livrer une prestation complètement aboutie, Sigurðsson ayant fait glisser une belle poignée de frissons dans le dos de Lopes en seconde période et les Lyonnais perdant paradoxalement la maître du jeu au fil d"une rencontre où Ashley Williams s'est fait royalement pourrir. La tête peut maintenant se tourner vers le derby et l'enchaînement de cinq victoires consécutives laisse de belles bases entre les mains d'un Genesio qui a définitivement en sa possession en groupe qui continue de chasser l'ennui.