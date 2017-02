L'OGC Nice recrute sur Twitter

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour les clubs professionnels, les réseaux sociaux ne servent plus seulement à partager des photos de l'entraînement.Cette semaine, l' OGC Nice a utilisé son compte Twitter pour se trouver un nouveau collaborateur. L'offre en question concerne un poste "d'observateur junior" qui supervisera les futurs talents du Gym. Seules conditions requises : être étudiant et connaître parfaitement les Aiglons. Un contrat de CDD en télétravail de dix heures hebdomadaires attendra le meilleur des postulants. Plus funky que de tenir la caisse au McDo !Pour postuler, c'est par ici