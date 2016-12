L’offre de Chine à Pepe

83

En Chine les clubs ne tiennent visiblement pas compte du rappel à l’ordre du parti communiste chinois Après Carlos Tevez au Shanghai Shenhua, le championnat chinois espère voir débarquer Pepe . Le défenseur madrilène qui peine à prolonger au Real Madrid , intéresse le Hebei China Fortuna. D’après, le club d’ Ezequiel Lavezzi aurait proposé dix millions d’euros par saison au défenseur portugais, soit plus du double de ce qu’il touche aujourd’hui à Madrid. Le quotidien espagnol explique que même s’il souhaite rester, le joueur de trente-trois ans aurait «» La durée de contrat, principal point de discorde entre lui et son club actuel, pourrait pousser l’international portugais à rejoindre l’Empire du milieu.À ce rythme là, le championnat chinois va devenir plus séduisant que la Ligue 1.