L'Italie dompte l'Arabie saoudite

69

Italie (4-3-3) : Donnarumma – Zappacosta, Bonucci, A. Romagnoli, Criscito – Florenzi, Jorginho, Lo. Pellegrini – Politano, Balotelli, L. Insigne. Sélectionneur : Roberto Mancini



Arabie saoudite (4-2-3-1) : Al Owais – Al Harbi, Om. Hawsawi, Os. Hawsawi, Al Shahrani – Al Faraj, Otayf – Al Shehri, M. Kanu, Aseri – Al Jassim. Sélectionneur : Juan Antonio Pizzi

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'Italie réussit son premier test.Face à l'Arabie saoudite, qui disputera la Coupe du monde en juin prochain contrairement à elle, lade Roberto Mancini a alterné le bon et le moins bon pour sa première sortie en tant que. Au Kybunpark de Saint-Gall en Suisse, l'Italie a d'abord montré du positif en gérant parfaitement son adversaire lors de la première période. Une domination qui s'est par ailleurs vite matérialisée par un premier coup de canon dès la 20minute de jeu, l'œuvre de son revenant Mario Balotelli . Le break pour lesn'est d'ailleurs pas loin juste avant la pause, mais la tentative de Criscito effleure la transversale d'Al Owais (40). Au retour des vestiaires, Pellegrini loupe à son tour ce deuxième but pourtant dans une position idéale à cinq mètres du but (55).Il faut attendre la sortie de Balotelli et surtout l'entrée en jeu de Belotti, pour voirfaire le break en deux temps à la suite d'un corner (69). On se dit alors que l'Italie va gérer, elle qui commence d'ailleurs à beaucoup faire tourner. Mais l'Arabie saoudite va profiter d'une perte de balle incompréhensible de Zappacosta pour réduire le score par l'intermédiaire d'Al Shehri (69). Une nouvelle perte de balle impardonnable de l'arrière-garde italienne donne une autre occasion énorme aux Saoudiens, mais Donnarumma sort le grand jeu (79). L'Italie tient le coup et sa victoire au passage, elle qui va retrouver l’équipe de France le 1juin prochain à l'Allianz Riviera. Une nouvelle occasion pour Balotelli de briller, sans aucun doute.