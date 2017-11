L'Irlande repart du Danemark avec un bon nul

Rendez-vous à Dublin

Danemark (4-3-3) : Schmeichel - Ankersen, Kjaer, Bjelland, Larsen - Kvist, Delaney, Eriksen - Cornelius (Poulsen 64e), Jorgensen, Sisto (Bendtner 72e). Sélectionneur : Age Hareide.

Irlande (4-2-3-1) : Randolph - Christie, Duffy, Clark, Ward - Hendrick (Hourihane 90+3), Arter (Whelan 88e) - O'Dowda, Brady, McClean - Murphy (Long 73e). Sélectionneur : Martin O'Neill.

SO

Venu au Danemark pour faire 0-0, l’ Irlande repart avec son précieux sésame avant la manche retour dans trois jours du côté de Dublin. Un match nul que les hommes de Martin O’Neill doivent beaucoup à leur organisation défensive quasi-parfaite, mais aussi a leur portier Darren Randolph . Alors oui, le gardien de Middlesbrough , meilleur défense de Championship, n’est pas très propre, ne capte aucun ballon, mais cela ne l’empêche pas de réaliser une sublime double-parade sur Jens Larsen et Andreas Cornelius (10), puis de se montrer impérial devant le toujours aussi élégant Christian Eriksen (21et 31) ou en fin de match sur cette tête puissante de Yussuf Poulsen (91). Et, lorsque Randolph est dépassé, l’ailier du Celta Vigo Pione Sisto , manque le cadre à bout portant (31).Parfaitement au point sur le plan défensif, où le 4-5-1 compact pour verrouiller l’axe a totalement muselé les Danois, l’ Irlande est en revanche bien moins brillante de l’autre côté du terrain. Seul en pointe, Daryl Murphy a énormément couru pour tenter de rattraper les longues chiches envoyer par ses défenseurs, en vain. Dommage pour les Irlandais, car lorsque les potes de Shane Long ont tenté de repartir en contre, au sol, ils se sont procurés leur plus grosse action sur ce débordement de Cyrus Christie , auteur d'un vilain grand pont sur Andreas Bjelland avant de buter sur Kasper Schmeichel (43).Mais l'essentiel était ailleurs pour les Irlandais, qui sont venus récupérer leur match nul avant de profiter de la ferveur de leur public de Dublin pour aller chercher leur ticket pour le Mondial 2018.