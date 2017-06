L'Irlande arrache le nul, l'Ukraine se replace

Vainqueur en Finlande, l'Ukraine se replace dans la course à la qualification. L'Irlande, elle, évite le pire en égalisant dans les dernières secondes face à l'Autriche. Sinon, le combat de boxe entre la Moldavie et la Géorgie n'aura pas trouvé de gagnant.

Groupe D

Irlande 1-1 Autriche

Moldavie 2-2 Géorgie

Groupe I

Finlande 1-2 Ukraine

Par Steven Oliveira

Tout va très vite dans le football. 84minute : Florian Grillitsch pense doubler la marque pour les Autrichiens, mais Darren Randolph dégaine une énorme parade. Sur le corner, Robbie Brady envoie une praline de 70 mètres. L'attaquant irlandais, Jonathan Walters , gagne son duel physique avec Dragovic et offre le point du match nul aux. Avant ce coup de massue du colosse de Stoke City , les Autrichiens avaient parfaitement entamé la rencontre. Au corner, David Alaba frappe en retrait, Prodl laisse passer entre ses jambes, Dragovic aussi, pas Hinteregger qui assomme Randolph du gauche. Menés au score, les Irlandais tentent alors de revenir mais manquent clairement de précision dans leurs nombreuses frappes, avant cette égalisation salvatrice qui fait lever l'Aviva Stadium. Finalement, ce match nul fait le bonheur de la Serbie qui peut s'emparer seul de la première place du classement en cas de succès face au Pays de Galles Des tacles et des buts. Voilà comment résumer cette rencontre entre les deux derniers de ce groupe D. Et à ce petit jeu de boucher, ce sont les Moldaves qui se montrent les premiers. Moins fragiles que les Géorgiens, les locaux profitent d’un énième tacle pour ouvrir le score grâce à leur attaquant, Radu Ginsari, qui se jette pour reprendre le coup-franc parfaitement frappé par Eugeniu Cociuc . Quelques tacles plus tard, Alexandru Antoniuc déborde sur son côté droit, longe la ligne de but et remise en retrait pour Alexandru Dedov qui conclue sereinement comme aux plus grande heures de PES6. Après avoir soigné leurs plaies et ajouté une deuxième paire de protèges-tibias durant la pause, les Géorgiens reviennent sur le pré avec un esprit bien plus offensif. Entrés plus rapidement que prévu, Merebashvili et Kazaishvili permettent aux visiteurs de repartir de Moldavie en mauvais état, mais avec le point du match nul.Afin de se rapprocher des deux équipes de tête au classement, les Ukrainiens avaient l’obligation de s’imposer en Finlande . Mission accomplie, donc, pour les hommes d’ Andriy Shevchenko . Pourtant, les Finlandais ne sont pas passés loin du hold-up en égalisant par l’intermédiaire du nouvel entrant, Joel Pohjanpalo . Une joie de courte durée pour les spectateurs du Ratina Stadion, puisque l’Ukrainien, Artem Besedin , redonne l’avantage aux siens trois minutes plus tard. Quelques minutes auparavant c’est l’ailier raffiné, Evgen Konoplyanka, qui avait concrétisé la domination ukrainienne en suivant parfaitement la reprise de volée de Malinovsky, bien repoussée par le portier finlandais, Lukas Hradecky. Finalement, et si le véritable héros de la soirée était cet homme qui a ramené une banderole «» en tribunes ?