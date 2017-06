L'Iran verra la Russie

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Massif.Alors que se tient cette semaine la dernière journée de poules dans la zone Asie qualificative à la Coupe du monde 2018, l' Iran a composté lundi soir son billet pour la Russie en balayant l' Ouzbékistan à Téhéran (2-0) grâce à Sardar Azmoun et Mehdi Taromi . Grâce à ce succès, la, entraînée par Carlos Queiroz , va connaître sa cinquième Coupe du monde, la deuxième consécutive.30au classement Fifa, l' Iran , qui n'a plus encaissé de but en compétition depuis novembre 2015, a terminé en tête du groupe A devant la Corée du Sud qui ira mardi soir défier le Qatar pour valider définitivement son billet. L' Iran est le troisième pays qualifié pour le Mondial après la Russie et le Brésil , qui a tamponné son passeport en mars.Soin.