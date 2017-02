L'investisseur du Munich 1860 souhaite le retour des ultras

0

Les Lions rugissent de nouveau.Après trois victoires en quatre matchs, le Munich 1860 commence à respirer et à s'éloigner tout doucement de la zone rouge. Une bonne situation qui a provoqué une phrase inattendue de son actionnaire majoritaire, Hasan Ismaik.» , s'est enflammé Ismaik sur sa page Facebook.Depuis le début de la phase retour, les supporters de 1860 ont refondé un groupe sobrement intitulé «» , mais qui n'est présent que lors des déplacements. La raison de leur boycott des matchs à domicile concerne la volonté des fans de voir leur équipe quitter la gigantesque Allianz Arena, partagée avec le Bayern , afin, à l'avenir, d'évoluer dans leur propre stade, à des dimensions plus réalistes. Actuellement, aucun signe concret ne va dans ce sens, mais Hasan Ismaik a promis de se pencher sur la question. Sacré retournement de veste, à peine un mois après avoir interdit un fanzine critique envers la direction.Concernant les débats à rebondissement entre supporters et direction, l' Allemagne a trouvé son PSG