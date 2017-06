L'International Board propose de nouvelles règles de jeu

AH

Le football continue sa révolution.Après la mise en vigueur timide de l'arbitrage vidéo, l'International Board et la Fifa ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Peut-être pour faire oublier les premiers couacs de la vidéo justement... Ainsi, les deux institutions planchent sur une série de réformes dans le règlement du ballon rond, dont certaines ont fuité dans leLes coups de pied arrêtés pourraient se jouer seul et/ou avec le ballon en mouvement, les passes en retrait prises dans les mains par le gardien seraient sanctionnées d'un penalty et les six mètres n'auraient plus l'obligation d'être joués en dehors de la surface. Tant mieux, parce qu'on n'a jamais compris cette règle.Mais c'est du rugby que le foot s'inspire de plus en plus. Modèle de l'arbitrage vidéo, l'ovalie vient d'inspirer directement deux nouvelles propositions de règles. L'International Board souhaite que la fin d'une mi-temps ne soit sifflée que lorsque le ballon sort du terrain : un exact copié collé du rugby. Tout comme les buts de pénalité. Comprenez que lorsque qu'un joueur commet une main volontaire sur sa ligne, l'équipe adverse reçoit un but.On ne pardonnera jamais Luis Suarez.