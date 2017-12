L'Inter toujours au point mort

Dans une mauvaise passe après trois revers consécutifs, l'Inter a stoppé l'hémorragie face à Lazio en réussissant, au moins, à conserver le match nul. Un résultat qui ne fait l'affaire d'aucune des deux équipes.

Un Inter malade

Pas de vainqueur

Inter (4-3-3) : Handanović - Santon, Ranocchia, Škriniar, Cancelo (Dalbert, 83e) - Gagliardini, Vecino, Valero (Brozovic, 85e) - Candreva (Joao Mario, 73e), Perišić, Icardi.

Entraîneur : Luciano Spalletti.

Lazio (5-4-1) : Strakosha - Lulic (Lukaku, 58e), Radu, De Vrij, Bastos, Marusic - Milinkovic-Savic (Nani, 83e), Lucas Leiva, Parolo, Luis Alberto (Felipe Anderson, 65e) - Immobile.

Entraîneur : Simone Inzaghi.

Par Gaspard Manet

Qu'est-ce que ça peut être long une poignée de secondes ! À l'heure de jeu, en tout cas, elles ont paru interminables. Alors que Skriniar a touché le ballon de la main dans sa propre surface de réparation, l'arbitre fait appel à la vidéo. Un choix décisif puisqu'après visionnage, il estime que le geste était involontaire. Quelques mois auparavant, ce même homme aurait sûrement sifflé penalty. Sans que cela ne fasse scandale, vu la main décollée du défenseur. Mais ça, c'était avant. Et si cela perd un peu en charme, ce n'est tout de même pas l' Inter qui va s'en plaindre, bien heureux de pouvoir prendre le point du match nul ce samedi après-midi, stoppant ainsi sa série de défaites.Les hommes de Spalletti n'ont pas trop le choix en cette veille de Saint-Sylvestre, la victoire est quasi impérative pour ne pas voir la Juve et Naples s'envoler en haut du classement. Sauf qu'en accusant trois revers consécutifs toutes compétitions confondues, les Intéristes ne sont pas dans les meilleures conditions pour accueillir une solide équipe de la Lazio . Et forcément, le manque de confiance des Milanais ne tardent pas à se faire ressentir sur le pré. Bien en place, les locaux ne parviennent pas à se montrer dangereux alors qu'à l'inverse, les Romains sont à l'affut pour exploiter le moindre contre. Ce sont d'ailleurs eux qui lancent réellement les hostilités par l'intermédiaire de Milinkovic-Savic mais la frappe du serbe est superbement repoussée par Handanovic. Perisic tente bien de sonner la révolte dix minutes plus tard mais Strakosha répond à son confrère en dégainant une parade de grande classe. Fragiles, les Intéristes passent même tout proche du but gag lorsque Valero dévie un corner laziale sur sa propre transversale. 0-0 à la pause, l' Inter s'en tire plutôt bien.S'ils se montrent particulièrement maladroits depuis quelques semaines il va de soi qu'il ne faut pas sous estimer les Milanais car, comme une bête blessée, ils peuvent frapper à tout instant, poussés par l'instinct de survie. Valero se charge d'ailleurs de le rappeler aux Romains d'une belle frappe des vingt mètres repoussée par Strakosha. Mais il ne faut pas se mentir, le doute plane dans l'esprit intériste. San Siro retient même son souffle lorsque M. Rocchi fait appel à la vidéo pour une main de Skriniar dans sa surface de réparation. Mais après quelques longues et gênantes secondes, l'arbitre estime qu'elle était involontaire. À n'en pas douter, les soldats d'Inzaghi sont clairement les plus dangereux dans cette partie. Handanovic doit même s'interposer coup sur coup face à Felipe Anderson puis Parolo. Les minutes défilent, la fin approche et l' Inter tente de jeter ses dernières forces dans la bataille voyant le coup de sifflet final arriver à grands pas. En vain. Les deux portiers auront fait leur taf, les attaquants un peu moins et les deux équipes se quittent sur un match nul qui, finalement, n'arrange pas grand monde.