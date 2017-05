L'Inter surprend la Lazio

Alors qu'elle restait sur neuf matchs sans victoire et quatre défaites consécutives, l'Inter est allée chercher une victoire de prestige sur la pelouse romaine, avec la complicité de l'arbitre. Après avoir pourtant ouvert le score, la Lazio a complètement déjoué.

Lazio Rome 1-3 Inter

Un rythme tranquille, des buts bidons

Le bois d'Immobile, le show de l'arbitre

Au moins, il aura la satisfaction d'avoir battu son ex-équipe deux fois en championnat. Peut-être cela le consolera-t-il. Car Antonio Candreva , passé de la Lazio Rome à l' Inter l'été dernier pour viser des objectifs plus élevés (selon les propos du principal intéressé), a dû être déçu de sa saison. Dans uneirrégulière au possible, les ambitions ont rapidement disparu. Voilà donc Candreva qui se présentait sur son ancienne pelouse, dans une partie comptant pour du beurre, et qui souhaitait juste prouver qu'il n'avait pas totalement fait le mauvais choix. Le résultat final (1-3) lui apportera un peu de sourire.Peu d'enjeux pour cette rencontre, si ce n'est une question d'orgueil. L' Inter n'a plus aucune chance de terminer européenne, et la Lazio est certaine de terminer dans les cinq premières places. Déjà qu'ils n'ont pas montré beaucoup d'envie depuis le début de la saison, pourquoi les visiteurs afficheraient-ils une certaine détermination cette fois-ci ? Bah pour l'honneur, tout simplement. Reste que les deux équipes ne proposent pas énormément de belles choses. Au petit trot, les 22 acteurs usent de longues passes pour porter leurs offensives. Sans trop de succès dans un premier temps. Jusqu'à ce qu' Anderson profite d'une défense catastrophique de Murillo pour obtenir un penalty au quart d'heure de jeu. Offrande convertie par Keita. Sanction immédiate pour Milan. Et pour Murillo également, qui laisse sa place au bout de 23 petites minutes. Est-ce que cela rééquilibre les débats ? Peut-être dans les têtes, puisque malgré zéro occasion, leségalisent grâce à la tête d'Andreolli sur corner.Alors qu'elle n'est pas franchement en difficulté, la Lazio encaisse même un second but... toute seule, Hoedt marquant contre son camp de manière aberrante. Ou comment se mettre en difficulté sans avoir besoin de l'adversaire. Moche. Et rien ne s'arrange au retour des vestiaires pour les Romains : l' Inter , désormais en confiance, semble transformée. Décidée à ne rien lâcher. Comme si elle comprenait enfin qu'elle fut grande il n'y a pas si longtemps. Les fautes sont plus nombreuses que les actions léchées, mais la volonté est là. La chance aussi : Immobile, d'une frappe terrible, explose la barre transversale à l'heure de jeu. Insuffisant pour que lespuissent espérer autre chose qu'une défaite pour leur dernière rencontre à domicile.D'autant que l'arbitre, M. Di Bello , s'en mêle. Alors que Keita, l'homme fort du moment, est accroché dans la surface (penalty, a priori), l'homme en jaune fluo décide de lui donner un deuxième jaune pour simulation. Et dans la foulée, il expulse aussi Lulić, qui avait reçu un premier carton jaune ridicule quelques minutes auparavant. Forcément, en supériorité numérique, l' Inter n'a pas de mal à inscrire un troisième but par Eder . Heureusement pour la Lazio , la qualification en Ligue Europa est d'ores et déjà officialisée, même s'il faudra valider la quatrième place sur la pelouse de Crotone dans une semaine. Candreva, qui fait partie des vainqueurs du soir, ne peut pas en dire autant.