L'Inter surclasse la Fiorentina, Milan cartonne Crotone

Après son mercato de nabab, Milan n'a pas tremblé pour piétiner Crotone en inscrivant trois buts en vingt minutes. L'Inter a nettement dominé une Fiorentina joueuse, mais inefficace dans les deux surfaces. Enfin, un coup dans l'eau pour la Lazio, amorphe face à une formation de la SPAL qui prend un point à l'Olimpico, pour son premier match en Serie A depuis près d'un demi-siècle.

Pas fou, le Milan sait qu'il lui serait délicat de foirer ses débuts en Serie A après un mercato estival qui facture à plus de 150 millions d'euros. Du coup, lesfoncent à l'assaut du but de Crotone et obtiennent un penalty d'entrée de jeu, que transforme sans trembler Kessié. Pour couronner le tout, les Calabrais se retrouvent à dix, Ceccherini étant expulsé dans la foulée, après que l'arbitre a revu l'action en vidéo. Saleté de bouton. Forcément, Milan en profite pour planter une seconde banderille. Grace à unissu de son centre de formation, Patrick Cutrone , qui vient couper de la tête un centre de Suso . L'Espagnol se charge même de tripler la mise quelques minutes plus tard, histoire de bien enfoncer la tête dans le sable aux joueurs calabrais. La suite n'est plus qu'une formalité pour les Milanais, qui gèrent sans forcer leur avance. Vincenzo Montella , lui, peut respirer : son Milan entame sa saison sur des bases idéales.Icardi joli. Le petit Mauro a apparemment un faible pour la rentrée des classes. L'Argentin inscrit un doublé en quinze minutes, d'abord en obtenant, puis en transformant un penalty. Ensuite en plantant une tête imparable, après une galette millimétrée de Perišić. Le tout sous les yeux de Madame, resplendissante en tribunes. Elle est pas belle la vie ? La, elle, morfle, mais ne rend pas les armes, notamment grâce à quelques fulgurances techniques d'Eysseric, en jambes pour son baptême du feu en Italie Khouma Babacar , qui a lui aussi la pèche, envoie des patates sur le but, mais Handanović est comme souvent irréprochable. Jordan Veretout , l'autrede lan'a pas plus de réussite et trouve le poteau après une frappe splendide aux vingt mètres. C'est ballot parce que l' Inter , elle, ne fait pas de sentiment. Et Perišić plante une troisième banderille de la tête, après un bon service de João Mario . Première réussie pour Luciano Spalletti en Serie A sur le banc des, qui retrouvera l' AS Roma la semaine prochaine. Frissons en perspective.Quelques ébauches d'occasions pour lesdans le premier acte, mais pas de quoi faire frissonner l'Olimpico. La SPAL , elle, tient plutôt bien son rang, pour son retour en Serie A après 49 ans d'absence au plus haut niveau. Les hommes de Simone Inzaghi ne seront pas beaucoup plus inspirés après la pause. Et ne peuvent même pas se consoler avec un but de crevard de leur buteur Ciro Immobile , plus discret qu'à son habitude. Y a des soirs comme ça, où rien ne va.Machine à marquer la saison dernière, le Toro ronge son frein dans la première demi-heure. Ce qui n'est pas le cas de l'attaquant de Bologne Federico Di Francesco , qui envoie une reprise du gauche dans la lulu de Sirigu. Alors Adem Ljajić s'agace, claque un petit pont et conclut d'une frappe un peu moisie, sur laquelle Mirante n'est pas franchement irréprochable. Reste que le Toro a encore un peu de mal à retrouver son intensité habituelle, et les ouailles de Mihajlović doivent se contenter d'un petit point pour commencer leur saison.Une première période à peu près aussi enthousiasmante qu'une énième rediffusion du Mondial de pétanque sur L’Équipe TV. Une seconde du niveau d'und'. Dur. Vraiment dur. Circulez, y a rien à voir.Ça bétonne des deux cotés, jusqu'à ce que ce bon vieux Roberto Inglese n'aille placer un coup de casque malin sur corner. Mais pour revenir, l' Udinese fait parler sa, en la personne de Cyril Théréau . Déjà auteur de douze pions la saison dernière, l'attaquant ouvre son compteur but d'un plat du pied plein de sang-froid, après un centre de De Paul dans les seize mètres. Mais lesrestent dans le coup. Valter Birsa sort ainsi une petite merveille de nulle part, en envoyant un enroulé savoureux aux vingt mètres dans les filets de Scuffet, qui plonge pour les photographes. L' Udinese en reste bouche bée et doit s'incliner.Un enroulé du gauche qui finit au fond des filets. De quoi permettre à Amato Ciciretti d'entrer dans l'histoire. Le numéro dix a marqué le premier but de l'histoire de Benevento en Serie A, qui découvre l'élite cette saison. Problème pour les bizuts : la Samp a toujours dans ses rangs un certain Fabio Quagliarella . Un attaquant encore plus increvable que Michel Drucker. À 34 piges passées, l'ex-égalise d'un but de rapace, seul face aux cages. Puis y va carrément de son doublé, d'une frappe croisée du gauche. Papy flingueur. De quoi clouer finalement le bec au promu, qui ne reviendra pas.