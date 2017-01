L'Inter se défait de l'Udinese

0

Udinese 1-2 Inter

Quatrième succès consécutif en Serie A pour l' Inter , qui a su se défaire d'une coriace équipe de l' Udinese cet après-midi.Pour commencer 2017, le club lombard sort du placard un maillot extérieur douteux mêlant un jaune criard et un bleu éclatant dont la contemplation abîme les mirettes. Une faute de goût que l'Udinese se décide à punir rapidement, en ouvrant le score par Jankto. Bien servi par le Français Seko Fofana , le Tchèque lance un missile à l'entrée de la surface dans la lulu de Samir Handanovič. Mais l' Inter revient par Ivan Perišić, qui profite d'un bon travail de Mauro Icardi dans la surface pour conclure sereinement d'un plat du pied gauche.L' Inter prend ensuite doucement, mais sûrement, le dessus, et l' Udinese , bien en place, ferme la boutique. Heureusement pour l' Inter , Ivan Perišić a l'instinct du tueur aujourd’hui. Le Croate profite d'un bon coup franc de João Mario pour inscrire une tête puissante à trois minutes de la fin du temps réglementaire. Emballez, c'est pesé. Sans briller, l'Inter commence la nouvelle année avec un succès en poche. Et se retrouve temporairement cinquième de la Serie A.