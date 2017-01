L'Inter s'offre le Chievo dans le money time

0

Inter 3-1 Chievo

Il a remis ça. Déjà buteur en toute fin de match la semaine dernière face à l' Udinese , Ivan Perišić a une nouvelle fois inscrit un but qui offre la victoire aux siens dans les ultimes minutes.Un succès logique tant les Lombards ont canardé avec application le but adverse ce samedi soir. Rien qu'en première période, on compte quinze tirs et des occasions en pagaille d'Icardi, Perišić et Gagliardini. Mais rien ne rentre. Et comme l' Inter est toujours aussi approximative défensivement, ce bon vieux Sergio Pellissier plante une volée maligne sur corner. Plus inspirés devant, lescontinuent néanmoins de pousser. Candreva envoie un centre téléguidé pour Icardi, qui conclut sans trembler d'une volée maîtrisée. Quinzième but en Serie A cette saison pour l'Argentin. Perišić l’imite quelques minutes plus tard en profitant de l'apathie surprenante de la défense du Chievo , qui le laisse rentrer pépère dans la surface. Le Croate n'a alors plus qu'à armer une frappe puissante qui trouve les filets de Sorrentino, le portier véronais. Le Chievo est à genoux et Eder plante une troisième banderille à la fin du temps additionnel.Cinquième succès de rang pour l' Inter en Serie A, qui se retrouve provisoirement à deux points de la troisième place.