L'Inter s'impose dans la douleur, le Toro s'incline à Bologne

Pescara 1-3 Sassuolo

Palerme 0-1 Inter Milan

Genoa 2-2 Crotone

Bologne 2-0 Torino

Empoli 1-0 Udinese

. Après avoir planté un doublé contre Palerme la semaine dernière, l'ancien joueur de la Juve a claqué deux nouveaux buts face à Pescara . D'abord un pion de charognard dans la surface, puis un lob astucieux. Entre-temps, Pellegrini avait doublé la mise pour Sassuolo Pescara , lanterne rouge de Serie A, est dans le dur. On en oublierait presque le but de Jean-Christophe Bahebeck peu avant l'heure de jeu. Chienne de vie.Une victoire à l'arrachée comme l' Inter les enchaîne cette saison. À l'heure de jeu, Candreva envoie un caviar pour João Mario , qui conclut joliment dans la surface.Jusqu'ici tout va bien. Puis, Ansaldi se chope un rouge à dix minutes de la fin du temps réglementaire. Qu'importe, lestiennent la baraque pour empocher leur sixième succès de rang en Serie A. On dit merci qui ? Merci Stefano Pioli Génois et Calabrais n'ont cessé de se répondre du tac au tac. Simeone ouvre le score pour son neuvième pion de la saison avant que Ceccherini n'égalise d'un puissant coup de boule. Ocampos redonne l'avantage aux siens sur penalty, mais Crotone n'en démord pas et arrache le nul grâce à Ferrari, qui inscrit un but de rapace dans la surface.Blerim Džemaili est chaud comme la braise et le Torino n'est pas franchement au mieux derrière. De quoi permettre au milieu suisse de claquer un but lors de chaque mi-temps. le Toro déjoue et doit s'incliner face à des Bolonais efficaces et bien en place. Dur pour les hommes de Siniša Mihajlović, qui voient les places européennes s'éloigner.Va bien falloir finir par apprendre à prononcer son nom. Levan Mchedlidze , le milieu géorgien d' Empoli , s'en va placer une tête pas dégueulasse dans les filets de Karnezis, le portier de l' Udinese . Et c'est tout. Suffisant pour permettre à Empoli d'empocher les trois points dans une rencontre très équilibrée et disputée.