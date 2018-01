La SPAL accroche l'Inter

147

SPAL (3-5-1-1) : Meret - Cionek, Vicari, Felipe - Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, Mattiello - Kurtić - Antenucci. Entraîneur : Semplici.



Inter (4-2-3-1) : Handanovič - Cancelo, Škriniar, Miranda, D'Ambrosio - Vecino, Valero - Candreva, Brozović, Perišić - Icardi. Entraîneur : Spalletti.

Un dimanche qui démarre bien... Inter , l'un des premiers matchs de la journée, a longtemps donné lieu à une partie sans grand intérêt. Le favori gagnait, avec une volée marquée contre son camp juste après la pause par le malheureux Vicari comme seul but de la rencontre, et les actions étaient peu nombreuses.Avec une possession de balle plutôt partagée, les 22 acteurs ne séduisaient donc pas les supporters. Candreva, qui a laissé sa place à Éder dès la mi-temps, avait perdu son face-à-face devant Meret au quart d'heure de jeu, et Kurtić n'avait pas cadré sa tête pour l'égalisation dans le second acte. C'était à peu près tout. Et puis, Paloschi, entré sur la fin, a mis un peu de piment à ce fade repas en inscrivant une superbe réalisation dans le temps additionnel. 1-1, score final. Du coup, les, trop peu entreprenants, manquent l'occasion de revenir à hauteur de la Lazio , troisième, et s'exposent au retour de la Roma (à trois points). La SPAL , elle, reste premier relégable, une unité seulement derrière Crotone Deux équipes qui auraient sûrement préféré rester au chaud pour voir Roger Federer soulever son vingtième grand chelem.