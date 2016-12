L'Inter profite du feu d'artifice

Mener 3-0, puis 3-1 à onze contre dix, ne suffit pas à l'Inter pour passer une soirée tranquille. Mais les Nerazzurri s'imposent quand même 4-2 face à une formation valeureuse de la Fiorentina. Les tifosi de Giuseppe-Meazza ont eut droit à un sacré spectacle.

Inter 4-2 Fiorentina

3-0 en vingt minutes

La Fio a les occasions pour égaliser

Les mains derrière les oreilles, évidemment. Quand il fait trembler les filets après un joli numéro personnel dans la surface, Mauro Icardi délivre sa spéciale aux supporters de l’ Inter . Il y a encore un mois, l’attaquant argentin aurait reçu des insultes en retour et vu des banderoles pas vraiment accueillantes du genre «» ou «» . Mais là, le public exulte. Comme lorsqu'il plante le doublé dans le temps additionnel. La vérité, c’est que depuis la parution mi-octobre de son autobiographie, au moins malavisée, si ce n’est irresponsable , Icardi a marqué huit fois ! Dont deux buts à la Fiorentina , lors d’une soirée aussi prolifique que déroutante, qui restera comme le premier succès de Stefano Pioli sur le banc de l’ Inter Des occasions, il y en a eu à foison, et des deux côtés. L’armada offensives’éclate dans la défense adverse et enquille les buts : 3-0 en même pas vingt minutes ! D’abord, une grosse frappe sous la barre de Marcelo Brozović (3). Puis un centre au cordeau de son compatriote, Ivan Perišić, mal négocié par le gardien Tătărușanu, qui fait le bonheur d’ Antonio Candreva (9). Et enfin, Icardi fait danser Gonzalo Rodríguez sur un crochet extérieur pour s’ouvrir le chemin des cages (19). Pourtant, le match est loin d’être plié. En face, la Fiorentina enchaîne les occasions et finit par être récompensée lorsque Nikola Kalinić s’échappe dans le dos de la défense (36). Mais l’expulsion de Gonzalo Rodríguez , juste avant la mi-temps, pour une faute par derrière en position de dernier défenseur, tombe très mal pour les hommes de Paulo Sousa Même réduite à dix, lacontinue de mettre à contribution Samir Handanovič en seconde période. Plusieurs fois décisif, le gardien finit par se faire trouer en plongeant à contretemps devant Josip Iličić (62). Alors à 3-2, l’ Inter fait ce qu’elle sait faire de mieux pour ne pas se faire rejoindre : se ruer vers l’avant. Stefano Pioli prenant quand même soin de faire entrer Felipe Melo , qui joue les déménageurs devant l’arrière-garde. Quand João Mário manque l'immanquable au bout d'un énième contre, on se dit que la Fiorentina va finir par faire craquer son hôte. Finalement, Icardi tire le rideau en marquant dans le temps additionnel. Enfin. L' Inter n'aime décidément pas les soirées paisibles.