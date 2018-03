L'Inter présente son nouveau logo

38

Our new #Inter110 logo has been unveiled ?⚫? pic.twitter.com/8rASsjHUFH — Inter (@Inter_en) 9 mars 2018

Pour son 110anniversaire, l'Inter Milan s'est offert un cadeau tout beau, tout neuf.Vendredi soir, les dirigeants interistes ont en effet dévoilé un nouveau logo pour commémorer de belle manière les 110 ans de la création du club, né le 9 mars 1908. Peu de risques néanmoins : lesse sont contentés d'insérer le logo actuel dans un blason blanc orné d'une croix rouge et d'un sobre «» .Cet écusson arrive un an environ après le logo minimaliste de la Juventus, qui avait suscité beaucoup de critiques en janvier 2017. L'Inter, elle, a préféré faire le choix de l'ancienneté et de la tradition. Pas sûr que ce soit suffisant pour aller chercher leBon anniversaire quand même.