L'Inter prend le pouvoir

Inter (4-2-3-1) : Handanović – D'Ambrosio, Škriniar, Miranda, Nagatomo – Vecino, Gagliardini – Candreva, Valero, Perišić – Icardi . Entraîneur : Luciano Spalletti



Sampdoria (4-3-1-2) : Puggioni – Bereszynski , Silvestre, Ferrari, Murru – Barreto, Torreira, Praet – Ramirez – Zapata , Quagliarella . Entraîneur : Marco Giampaolo

Quitte à s'asseoir sur le trône, autant le faire avec style.L' Inter a dominé avec panache la Samp ce mardi soir – non sans s'offrir quelques frayeurs en fin de rencontre – pour prendre provisoirement la tête de la Serie A, en attendant le match du Napoli mercredi face au Genoa Les hommes de Marco Giampaolo se pointaient pourtant à Giuseppe Meazza gonflés à bloc par leur très bon début de saison (6, 17 points). Pas de quoi perturber les anciensMilan Škriniar et Mauro Icardi , qui n'ont pas fait de sentiments face à leur ancien club. Le Slovaque reprend d'abord en deux temps un corner expédié par Candreva. Puis l'Argentin plante une reprise de volée parfaite en première intention, qui laisse Puggioni scotché sur sa ligne de but.Complètement dépassée derrière, la Samp manque de peu de perdre totalement pied, mais Icardi comme Perišić voient deux de leurs tentatives frapper les montants des. Pas de pot pour la Samp, les deux phénomènes de l' Inter gardent la pêche, et le Croate sert sur un plateau l'attaquant, qui y va de son doublé, seul face à la cage. Onzième but en dix matchs de Serie A pour le numéro 9 lombard.La Samp chancelle, mais n'abandonne pas la baston. Kownacki réduit ainsi le score, avant que Quagliarella, toujours aussi increvable, ne plante un pion héroïque de la tête. Spalletti se gratte le crane, l' Inter tremble, panique parfois un peu derrière, mais serre les dents pour tenir jusqu'au bout.Succès majeur pour les, qui confirment journée après journée leur retour au sommet de la Serie A.