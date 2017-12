L'Inter prend la tête de la Serie A

Inter (4-5-1) : Handanovic - Santon, Ranocchia, Škriniar, D'Ambrosio (Dalbert, 77e) - João Mário, Valero, Perišić, Brozovic, Candreva (Karamoh, 85e) - Icardi (Éder, 75e)

Chievo (4-1-3-2) : Sorrentino - Gobbi (Jaroszynski, 87e), Gamberini, Dainelli, Cacciatore - Rigoni(Tomovic, 64e) - Bastien, Birsa, Depaoli - Meggiorini (Garritano, 69e), Inglese

L' Inter s'installe en haut de l' Italie Un dimanche parfait pour les supporters. Alors que l'ennemi juré milanais s'est fait surprendre par Benevento et son gardien pour la première de Gattuso sur le banc des Rossoneri , l' Inter s'est baladé sur sa pelouse face au Chievo . Perišić lance le bal en fusillant Sorrentino à bout portant. Vient le tour du héros de San Siro, Mauro Icardi , de planter son pion. Le seizième de la saison, d'une frappe croisée dans un angle presque fermé. Deux à zéro à la pause. Mais le pire reste à venir pour le Chievo Dès le retour des vestiaires, Candreva touche le poteau et annonce la couleur. Les jaune et bleu vont alors laisser tomber le match et subir les attaques incessantes de Candreva, Icardi et compagnie. Perišić reprend une passe hasardeuse au milieu de terrain, se lance dans son couloir droit à toute allure et allume une nouvelle fois Sorrentino. La suite ? Une tête plongeante de Škriniar et un triplé pour Perišic pour le final. Un dimanche parfait.La Juventus , qui accueille les hommes de Spalletti le week-end prochain, peut trembler.