L'Inter perd la tête à Florence

Fiorentina 5-4 Inter

Que peut-on faire en un quart d'heure ? Prendre une bonne douche, manger un MacDo, faire huit stations de métro, faire trop cuire ses pâtes. Mais on peut aussi encaisser quatre buts.À la 62minute de ce Fiorentina Inter , lesmenaient 2-1, étaient provisoirement repassés devant l' AC Milan au classement et revenus à un point de la Lazio . Quinze petites minutes plus tard, ces mêmessont menés 5-2, retombés à la septième place et ont vu revenir la Fiorentina à un point. De quoi se taper la tête contre les murs.À Florence, lesdes deux camps sont passés par toutes les émotions. Ceux de la Fiorentina , d'abord, ont exulté lors de l'ouverture du score de Vecino. Puis ils sont retournés à leurs maux habituels lorsque leur équipe a encaissé deux buts en six minutes par le biais de Perišić et d'Icardi. Ceux de l' Inter , de leur côté, pensaient alors que leur, après la défaite à Crotone et le nul lors du derby, allait enfin reprendre son destin en mains en venant s'imposer en patronne à l'Artemio Franchi. Et cette sensation s'est confirmée lorsque Handanović a repoussé une ignoble Panenka de Bernardeschi en début de seconde période.Oui, mais voilà, l' Inter avait décidé d'offrir de nouvelles émotions à ses supporters : l'incrédulité et la rage. Ainsi, en l'espace de quinze minutes, lesencaissent quatre buts signés Astori, Vecino et Babacar par deux fois. Un retournement de situation dingue et desde la formationen liesse, dont la bonne humeur sera à peine ternie par la double réduction du score d'Icardi en fin de rencontre.En cas de victoires de la Lazio et du Milan ce dimanche (respectivement contre Palerme , 19, et Empoli , 17), l' Inter se retrouvera à cinq points de la zone Europe.Mais bon, vu tout ce que l'on peut faire en un quart d'heure, il peut encore se passer encore plein de choses en cinq journées, hein.