L'Inter ne lâche pas de point à Benevento

Benevento (4-3-3) : Belec – Venuti, Costa, Djimsiti, Letizia – Viola, Lombardi, D'Alessandro – Cataldi, Memushaj, Iemmello



Inter (4-2-3-1) : Handanovič – D'Ambrosio, Škriniar, Miranda, Nagatomo – Valero, Vecino – Brozović, Perišić, Candreva – Icardi

Sixième victoire en sept journées pour l' Inter . Et par ricochet, septième défaite en autant de matchs pour Benevento , plus que jamais lanterne rouge de Serie A.Pourtant, tout n'a pas été facile pour les. Bien lancés par Brozović, auteur d'un doublé en trois minutes juste après le quart d'heure de jeu, les hommes de Spalletti ont ensuite concédé la réduction du score par D'Alessandro peu avant la mi-temps. Et n'ont par la suite jamais réussi à tuer la partie, n'étant pas à l'abri d'une égalisation adverse. Reste que le petit poucet n'a pas assez vu la sphère (moins de 40% de possession de balle) et a manqué de précision devant les buts d'Handanovič (deux tirs cadrés sur neuf, deux montants touchés) pour espérer récupérer un point.Loin d'être convaincante, l' Inter prend tout de même la deuxième place du classement en attendant le match de la Juventus . Et reste tout près du leader napolitain.