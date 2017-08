L'Inter Milan s'offre Vecino

AH

Pas facile de faire son mercato dans l'ombre du voisinAlors que le Milan AC empile les recrues et dépense à tout-va, l'Inter se fait plus discret depuis le début du mercato. Après avoir attiré Luciano Spalletti en début d'été, lesont démarré timidement leur marché estival, en chipant difficilement Borja Valero à la Fiorentina. Mais que l’entraîneur italien se rassure, sa priorité vient de signer à l'Inter.Matías Vecino, maître à jouer de la Fiorentina, s'est engagé pour quatre saisons en échange de 24 millions d'euros. International uruguayen depuis 2016, Vecino est un renfort de poids pour l'entrejeu milanais, capable d'évoluer à tous les postes du milieu. Auteur de trois buts et quatre passes décisives la saison passée, il avait notamment roulé sur l'Inter avec un doublé et une passe décisive lors d'un 5-4 complètement dingue remporté par la Fio.Les dirigeantsont bonne mémoire.