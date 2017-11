L'Inter met un coup de tête à l'Atalanta

Inter (4-5-1) : Handanović – D'Ambrosio, Škriniar, Miranda, Santon – Vecino, Gagliardini, Candreva, Valero, Perišić – Icardi. Entraîneur : Spalletti.



Atalanta (3-4-3) : Berisha – Tolói, Palomino, Masiello – Cristante, De Roon, Hateboer, Castagne – Iličić, Kurtić, Gómez. Entraîneur : Gasperini.

Qu'on se le dise tout de suite : non, l' Inter n'est pas l'équipe la plus sexy de Serie A. Elle maîtrise mal ses matchs, souffre de temps en temps, mais a une qualité indéniable : une gestion impeccable de ses temps forts et de ses temps faibles. Bousculée pendant cinquante minutes par une Atalanta séduisante, l'équipe de Spalletti a rapidement accepté ce constat et profité de ses énormes qualités en contre, à l'image d'une talonnade délicieuse de Borja Valero vers Icardi qui perd son duel face à Berisha (24).Faire le jeu n'est donc pas la qualité première de cette Inter , qui peut se targuer de compter dans ses rangs deux joueurs d'un très grand talent : Milan Škriniar et Mauro Icardi . Le défenseur slovaque, 21 ans et monstrueux tout au long de la rencontre, a bien muselé les différents attaquants de lapresque à lui tout seul. Quant au buteur argentin, il a plié la rencontre en dix minutes avec ses douzième et treizième buts de la saison : un premier coup de tête sur un coup franc de Candreva (1-0, 50), puis un second sur un service de D'Ambrosio (2-0, 59). Avec cette victoire et la contre-performance de la Juve, l' Inter récupère sa deuxième place et maintient la pression sur le Napoli.