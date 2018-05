L'Inter lamine l'Udinese

2

Udinese (3-5-2) : Bizzarri - Larsen, Danilo, Samir - Widmer, Balic, Behrami (Jankto, 74e), Fofana, Ali Adnan- De Paul (Barák, 51e), Lasagna (Perica, 79e). Entraîneur : Igor Tudor.



Inter (4-2-3-1) : Handanović - Cancelo, Ranocchia, Škriniar, Dalbert (Santon, 69e) - Borja Valero, Brozović - Candreva (Karamoh, 79e), Rafinha (Martins, 84e), Perišić - Icardi. Entraîneur : Luciano Spalletti.

La chasse continue.Cinquième de Serie A avant de défier l' Udinese ce dimanche, l' Inter devait impérativement s'imposer face aux Frioulans pour garder un espoir de voir la C1 la saison prochaine.Un objectif que n'ont pas perdu de vue les hommes de Spalletti, qui ont démembré méthodiquement lesà la Dacia Arena (0-4). La glace a été rapidement brisée par un coup de casque sur corner d' Andrea Ranocchia , avant que Rafinha , à la conclusion d'un joli mouvement collectif, ne double la mise avant la mi-temps. Entre-temps, l' Udinese aurait pu revenir au score, mais Kevin Lasagna a croqué un duel face à Handanović.Mauvaise idée, surtout quand on connaît la forme actuelle de Mauro Icardi . Dans un angle fermé, l'Argentin a donc trompé Bizzarri d'une frappe vicelarde et planté son quatrième pion en quatre matchs. Larguée, l' Udinese se retrouve même à dix en début de seconde période, à la suite de l'expulsion de Seko Fofana Borja Valero , opportuniste, en profite donc pour ajouter un quatrième but et parachever le succès des siens.Récital tranquille de l' Inter , qui revient temporairement à un point de la Lazio et de la Roma, qui affrontent respectivement l' Atalanta et Cagliari ce dimanche.