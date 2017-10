L'Inter garde le rythme

Hellas Vérone (4-4-2) : Nicola– Romulo, Heurtaux, Caracciolo, Souprayen – Verde, Fossati, Bessa, Fares – Kean, Cerci. Entraîneur : Fabio Pecchia .



Inter (4-2-3-1) : Handanovic– D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo - Vecino, Gagliardini - Candreva, Borja Valero, Perisic - Icardi. Entraîneur : Luciano Spalletti.

La chasse continue.Suite aux victoires du Napoli, de la Juve et de la Lazio ce week-end, l' Inter devait impérativement s'imposer sur la pelouse du Hellas pour rester au contact du sommet de la Serie A.Une mission remplie, non sans mal, par les hommes de Spalletti ce lundi. Lessont tombés sur une équipe de Vérone hargneuse, qui n'avait pas envie de se faire croquer sans réagir par l'ogredans son stade Marcantonio Bentegodi.Bien organisés, les Véronais endorment pendant une demi-heure des Lombards qui manquent alors d'allant offensif. Mais qui peuvent toujours compter sur leurs individualités pour briser la glace. Candreva envoie ainsi une galette millimétrée sur le pied droit de Borja Valero , qui ouvre le score peu avant la demi heure de jeu. Touché mais pas coulé, le Hellas s'en va secouer la défense. Avec succès. Après un dégagement moisi de D'Ambrosio, Handanovic est obligé de bousculer Cerci dans la surface. Tout est allé très vite et, forcément, le rituel de l'assistance vidéo peut débuter. Comme de coutume, ça papote longuement dans le rond central, avant que l'arbitre ne se décide à indiquer le point de penalty. Coquin, Giampaolo Pazzini , tout juste entré en jeu, transforme alors la sentence face à son ancien club. Savoureux, mais finalement vain. Car Ivan Perisic , pas toujours très inspiré jusqu'ici, se rachète en envoyant une minasse dans la lulu à l'entrée des seize mètres.Sur courant alternatif mais toujours aussi efficace, l' Inter s'impose. Après onze journée -neuf victoires et deux nuls -lesréussissent pour l'instant la meilleure saison de leur histoire sur le plan comptable, depuis l'instauration de la victoire à trois points.Sacrément costaud.