L'Inter foudroie la Lazio

En confiance après une belle série de résultats positifs en Serie A, la Lazio a semblé avoir le match en main face à des Interistes apathiques. Avant que les hommes de Stefano Pioli ne se réveillent sans prévenir pour planter trois banderilles en à peine douze minutes.

Inter Milan 3-0 Lazio

Le mur Handanović

Cynique comme l'Inter

Laisser passer l'orage, puis endormir l'adversaire. Pour frapper ensuite, impitoyablement. Une tactique dangereuse, mais payante qu'a remarquablement mise en œuvre l' Inter ce soir. Less'offrent ainsi un succès fringuant face à la Lazio , plombée par une naïveté défensive confondante en seconde période. Autant d'erreurs qu'Éver Banega, auteur d'un boulet de canon monumental, et Mauro Icardi , qui a fait parler son sens du but pour inscrire son sixième doublé de la saison, se sont fait un plaisir d'exploiter.» C'est probablement ce qu'ont dû dire à la pause les défenseurs de l' Inter Samir Handanović. Le portier slovène parvient une fois de plus à composer avec les absences répétées de son arrière-garde en première mi-temps. Des erreurs que les attaquantsont à plusieurs reprises l'occasion d'exploiter. Mais ni le festival de dribbles de Felipe Anderson , ni les frappes en première intention d'Immobile ne parviennent à tromper la vigilance du gardien. L' Inter , dominée dans l'engagement et l'agressivité, fait le dos rond et calme progressivement le jeu, préférant multiplier les transmissions vers l'arrière plutôt que s'exposer à une contre-attaque adverse. Et on ne va pas se mentir, c'est assez moche. Heureusement que lesse font entendre pour mettre un peu de chaleur dans la nuit froide qui enveloppe alors Giuseppe Meazza L' Inter entame le second acte avec de nouvelles intentions offensives. Kondogbia se lâche enfin en claquant quelques grigris, les latéraux montent d'un cran, et les transitions se font plus audacieuses balle au pied. Et quand les hommes de Pioli s'enhardissent, le KO peut arriver à une vitesse stupéfiante. Le marquagese fait subitement plus lâche et, en deux minutes, les Romains se prennent deux baffes monumentales. Le premierest signé Banega, qui catapulte une frappe atomique aux vingt mètres, dont la violence laisse Federico Marchetti complètement impuissant. Puis c'est au tour de Mauro Icardi de frapper dans un style qu'il affectionne : celui de nettoyeur impitoyable des surfaces. L'Argentin s'en va croiser subtilement une tête sur un centre de D'Ambrosio. Icardi, en buteur insatiable, y va évidemment de son doublé à l'heure de jeu. La défenseest aux fraises, l'appel du petit Mauro largue tout le monde et lui permet d'inscrire un nouveau pion du pied droit dans la surface.S'ensuivent trente minutes de souffrance pour les, forcément sonnés par l'efficacité imparables des individualités adverses. Felipe Anderson s'éteint, Immobile est trop souvent obligé de reculer pour aider les siens et les rares fois où les joueurs d'Inzaghi entrent dans la surface, il y a toujours Samir Handanović pour s'interposer. De son côté, l' Inter ne profite pas des boulevards laissés par la défense romaine pour alourdir la note. Qu'importe, l'essentiel est acquis. Malgré un début de saison bordélique de bout en bout, symbolisé par le licenciement de Frank de Boer début novembre, lesreviennent à quatre petits points de leur adversaire du soir. Et se retrouvent même temporairement à trois points du rival milanais. Folie.