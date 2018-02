L'Inter fait du surplace

Inter (4-3-3) : Handanovic - D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Dalbert- Vecino, Borja Valero, Brozovic- Candreva, Eder, Perisic. Entraîneur : Luciano Spalletti.

Crotone(4-3-3) : Cordaz - Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella - Barberis, Mandragora, Benali - Ricci, Trotta, Nalini. Entraîneur : Walter Zenga.

Sale temps pour lesEmpruntés techniquement et en panne d’idées devant, lesn'ont pas pu faire mieux qu'un nul piteux face à Crotone ce samedi soir.C'est pourtant Eder , titularisé en l'absence d'Icardi, écarté pour blessure, qui ouvre le score en plaçant un coup de casque sur corner. Problème : l' Inter en reste là et gère tranquillement son avance. Une aubaine pour Crotone, qui en profite pour se créer quelques opportunités. Et finit logiquement par égaliser grâce à Andrea Barberis , qui envoie une une frappe rasante dans la surface dans les filets d'Handanovic.Suffisant pour tenir en échec les ouailles de Spalletti, qui confirment n'avoir décidément pas digéré la nouvelle année : les Lombards n'ont pas remporté le moindre match de Serie A depuis le 3 décembre, soit une disette de deux mois.Ça commence à faire long.