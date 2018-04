L'Inter écrabouille un très faible Cagliari

11

Inter (4-2-3-1) : Handanovič - Cancelo, Škriniar, Miranda (83e, Ranocchia), D'Ambrosio - Gagliardini (36e, Valero), Brozović - Karamoh (76e, Candreva), Rafinha, Perišić - Icardi. Entraîneur : Luciano Spalletti.



Cagliari (3-4-1-2) : Cragno - Andreolli, Romagna, Leandro Castán - Ceter, Ioniță, Padoin (54e, Lykogiannis), Miangue - Cossu (73e, Caligara) - Sau (50e, Faragó), Giannetti. Entraîneur : Diego López.

En attendant les matchs de la Lazio et la Roma mercredi soir, l' Inter se devait de l'emporter face à Cagliari pour mettre la pression sur les Romaines. Mission accomplie sans encombre et avec la manière pour une Inter qui n'avait pas marqué le moindre but sur ses trois derniers matchs de Serie A.Bien décidé à faire le dos rond 90 minutes durant, Cagliari craque après seulement 3 minutes de jeu quand un coup franc centré par João Cancelo traverse toute la forêt de joueurs présents dans la surface pour tromper Cragno sans être touché par personne (1-0). Une première mi-temps juste ternie par la sortie de Gagliardini, en pleurs sur une civière, après s'être blessé tout seul au milieu de terrain.Au retour des vestiaires, lesfont le trou rapidement quand Rafinha , absolument seul dans la surface, dévie pour Icardi qui fait ce qu'il fait de mieux et fusille Cragno à bout portant (2-0). En atteignant la barre des 25 buts en championnat pour la première fois de sa carrière, l'attaquant argentin montre la voie à Marcelo Brozović qui fait 3-0 à l'heure de jeu d'une caresse du pied droit dans le petit filet. Un but qui fait du bien au milieu croate qui n'avait plus marqué depuis le match aller face à Cagliari le 25 novembre dernier. En toute fin de rencontre, Ivan Perišić conclut la fête d'une grosse frappe du gauche à l'entrée de la surface (4-0).Facile, beaucoup trop facile pour l' Inter