L'Inter éclipse Cagliari et prend la tête de la Serie A

Mais qui peut me stopper ?C'est sûrement ce que Luciano Spalletti doit chanter tous les matins sous la douche. Même lorsqu'on croit qu'elle doute, qu'elle va craquer, cette Inter ramène toujours quelque chose, et très souvent les trois points. En déplacement à Cagliari , lesont une nouvelle fois fait le boulot face à une équipe de Cagliari qui ne s'est pourtant pas laissé faire. Dès le premier quart d'heure, les locaux se montrent dangereux, mais la tentative de Pavoletti est sortie par Handanović (16).Et face à cette Inter , quand tu ne marques pas, tu es puni. Dans le rôle du bourreau, personne n'arrive à la cheville de Mauro Icardi , qui ouvre le score sur une remise de Perišić (29). Au retour des vestiaires, le scénario se répète : Cagliari semble bien revenir, mais se prend une deuxième fessée au bout d'à peine dix minutes, donnée cette fois-ci par Brozović (55). La belle réduction du score de Pavoletti (71) ne réussit pas à totalement ré-emballer cette rencontre, qui voit en plus Icardi s'offrir un doublé avec l'aide de la VAR (83), qui lui permet de rejoindre Ciro Immobile en tête du classement des buteurs avec quinze buts. Avant le match de Naples dans l'antre de l' Udinese , l' Inter prend provisoirement la pole position de cette Serie A 2017-2018.