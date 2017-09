L'Inter cale à Bologne

Le crâne luisant de Mauro Icardi Voilà la seule chose digne d’intérêt dont ont longtemps pu discuter lesde l' Inter ce mardi soir. L'Argentin débarque sur le pré la boule à zéro et le sourire aux lèvres, tout fier de son nouveau look. Une révolution capillaire qui perturbe apparemment ses coéquipiers, auteurs d'une première mi-temps désastreuse. Tout le contraire de Bologne , très au point collectivement et emmené par un Simone Verdi des grands soirs. Ledesouvre ainsi logiquement le score après un raid solitaire dans l'axe, qu'il conclut d'un joli parpaing du gauche.Spalletti tire la tronche, sort João Mario , catastrophique ce soir, pour Eder , et lesrepartent enfin de l'avant. Candreva bombarde en centres la surface adverse, Icardi se fait un peu plus visible, mais il faudra finalement aux Lombards un penalty pour revenir au score. M’Baye fauche bêtement Eder dans les seize mètres et Icardi transforme dans la foulée. Le score ne bougera plus.Coup d’arrêt pour l' Inter , qui restait sur quatre succès de rang en Serie A. Mais qui repart de Bologne avec un nul plutôt bien payé, compte tenu des 45 premières minutes atroces des