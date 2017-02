L'Inter assure, le Toro explose Pescara

L'Inter assure en allongeant Empoli, le Toro explose Pescara et l'Atalanta surprend Palerme dans son antre. Orgie de buts pour cette 24e journée de Serie A.

Sassuolo 1-3 Chievo Verone

Inter Milan 2-0 Empoli

Torino 5-3 Pescara

Palerme 1-3 Atalanta

Signé Inglese. L'attaquant du Chievo a profité de l’infériorité numérique de Sassuolo pour planter un triplé. Dès la quatrième minute,Sassuolo se retrouve à dix : Letschert, en position de dernier défenseur, doit faire faute et se chope un rouge direct. Dommage, car, devant, lesont plutôt la pèche. Berardi centre pour Matri, qui marque un but de prédateur, à bout portant. Reste que, réduit à dix, Sassuolo morfle. Roberto Inglese plante ainsi trois pions face à une équipe de Sassuolo complètement à plat. L'attaquant desa doublé son compteur but cette saison en un petit match. Tranquille.Une belle poitrine, ça vous change la vie. Eder l'a bien compris, et concrétise la très nette domination intériste en marquant de près, du buste, après une déviation astucieuse de Palacio. Les Lombard enchaînent les offensives et Empoli ne doit son salut qu'au festival de parades de Łukasz Skorupski, qui sort deux arrêts splendides face à Palacio puis Gagliardini. Eder s'en va ensuite prouver qu'il n'est pas qu'un sprinter fou, en adressant une merveille de l'extérieur du pied à Candreva, qui double la mise, de près. l' Inter n'a plus qu'à assurer en faisant tourner le cuir et conserve avec autorité la quatrième place de la Serie A.Presque une bonne vieille. Le Toro, toujours sevré de victoires en 2017, s'est défoulé face à Pescara , pris à la gorge dès le début de la rencontre. Les Grenats plantent deux buts d'entrée par Falqué, opportuniste dans les seize mètres adverse puis Ajeti. Belotti ajoute sans attendre un troisième pion, après s’être offert une longue course en contre suivi d'une frappe précise, qui bat une nouvelle fois Bizzarri. Après un petit quart d'heure, Pescara est déjà KO debout. Impitoyable, le Toro ne va se gêner pour enfoncer le clou en plantant deux nouvelle banderilles par Ljajić et Belotti, encore lui. Mais Pescara ne s’arrête pas de jouer et inscrit trois buts en neuf minutes, histoire de finir le match la tête haute. Une réaction d’orgueil trop tardive pour épargner une nouvelle défaite aux hommes de Massimo Oddo Ça plane pour la. Un coup de casque d' Andrea Conti , une belle frappe croisée de Papu Gómez et voilà Palerme cueilli à froid à domicile, au bout de trente petites minutes. Mais les Siciliens gardent espoir et Ivaylo Chochev réduit la marque d'une jolie tête croisée. Mais l' Atalanta ne lâche pas sa proie et Cristante clôt l'affaire en fin de match. De quoi permettre auxde conserver leur place dans le top 5 du championnat.