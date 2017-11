L'institut Pastore

Titulaire contre Nantes, Pastore était dans un bon jour et a régalé. Ça fait plaisir, mais avec l'Argentin, on sait qu'il ne faut pas tirer de plans sur la comète. De toute manière, à en croire certains bruits qui courent, on sait aussi qu'il n'est pas certain à 100% d'être encore parisien après le mercato hivernal.

Et demain ?

Par Alexandre Doskov, au Parc des Princes

Propos recueillis par AD

C'est toujours la même chanson. À chaque fois que le public parisien découvre, environ une heure avant le coup d'envoi, au moment où tombent les feuilles de match, que Pastore sera titulaire, un frisson parcourt les abords du Parc. Le kilomètre et demi qui sépare la porte d'Auteuil de la porte de Saint-Cloud devient un vaste comptoir sur lequel tout le monde pose ses coudes pour lâcher sa vérité sur Javier en étant certain de parler pour la postérité. Certains se découvrent une âme de médecin urgentiste et lâchent, stéthoscope en bandoulière, «» Quant aux amoureux du premier jour, ils servent encore et encore cette vieille théorie devenue fantasme avec le temps : «» Il y a aussi le camp des bougons qui estiment que l'Argentin est un escroc, qu'il joue bien une fois sur dix, et qui font mine de ne plus frémir quand ils entendent qu'il sera sur le terrain. Plus attendu que les autres, plus applaudi aussi lors de la présentation des équipes par le speaker du Parc des Princes, Pastore reste Pastore. Et manque de bol pour les Nantais, ce samedi après-midi, Pastore avait choisi d'être le Pastore qui joue très bien au foot.Ces choses-là se remarquent rapidement. Généralement, un ou deux ballons suffisent à savoir si c'est le Javier empoté ou le Javier brillant qui s'est levé le matin. Un petit pont qui passe, un extérieur du pied bien senti, une louche insolente, et on sait que Pastore est venu pour distribuer des smileys qui sourient. Pas du genre à ronchonner, le garçon avait été positionné au milieu de terrain par un Emery plus habitué à l'utiliser comme ailier. «» , expliquait Unai après le match, en bon pédagogue qu'il est. «» Va pour le milieu à trois. Placé à côté d'un Verratti qui réapprend ce que c'est que d'être un bon footballeur et d'un Rabiot flippant d'intensité, Pastore s'est baladé en s'offrant des zigzags dans la surface, des dribbles d'enfant chambreur, et même un but laid comme un pou en étant bien aidé par les mains maladroites de Tătărușanu. Ce qu'on peut appeler une jolie partition. Remplacé à la 80minute, Pastore a ensuite fait comme Voldemort et ses horcruxes en laissant un peu de son âme soyeuse dans Draxler et Lo Celso qui ont terminé le boulot. Mais comme toujours avec lui, vient maintenant la question de la pérennité.Emery ne s'en est pas caché, il a fait jouer Pastore, Di María et Berchiche en grande partie parce qu'il arrive dans une phase de la saison où il va être obligé de faire tourner son effectif. «» , se félicitait Emery, en distribuant les bons points à deux de ses buteurs du jour. Mais verra-t-on Javier sur la pelouse du Parc mercredi prochain en Ligue des champions contre le Celtic ? Pas sûr. Plus grave, personne ne peut affirmer aujourd'hui que Pastore sera toujours parisien après le mois de janvier, et plus un jour ne passe sans qu'une nouvelle rumeur de transfert n'apparaisse. Encore ce matin, c'est le FC Séville qui entrait dans la danse. Il n'y a rien de plus bidon que les infos qui fleurissent à quelques semaines d'un mercato, certes. Mais Pastore lui-même est resté flou sur son avenir quand il a été interviewé après le match. Également interrogé sur le sujet, Emery a paru gêné et s'en est sorti par une pirouette. En étant un peu moins convaincant que Pastore quand il se sort d'une situation compliquée par un tour de passe-passe.