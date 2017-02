Auteur de sa première réalisation avec Toulouse, Andy Delort n’a pas attendu bien longtemps avant de retrouver le chemin des filets en Ligue 1. Une réussite qu’il doit à son amour du but et ses choix impulsifs.

Un beau parcours illogique

Pascal le grand frère

Un centre, une jambe tendue, un pied, un but. Et des poings serrés, des yeux fermés, un cri rageur pour une célébration tout en spontanéité. Cette histoire, qui dure depuis plus de deux décennies, c’est celle d’Andy Delort. Revenu du Mexique quelques mois seulement après avoir quitté Caen et la France, l’attaquant vient de marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs toulousaines. «» , a-t-il simplement kiffé après la partie gagnée contre Angers.Ce genre de buts, l’avant-centre en a mis – et en mettra encore – des dizaines. Car il illustre bien son jeu, avant tout basé sur la simplicité de l’instinct. Delort n’est pas du style à envoyer du geste technique pour dribbler cinq défenseurs, ni à enchaîner les une-deux pour renverser une défense. Non, son truc à lui, c’est plutôt de frapper sans réfléchir, mais au bon moment et au bon endroit. De sentir le tremblement de filet à proximité et de le provoquer. Tout en puissance, à la Djibril Cissé. Ou en renard, au choix. Une attitude observée dès ses débuts sur les terrains, comme l’affirme André Oliva, l’un de ses premiers coachs à Sète : «. »Cette façon de voir le ballon rond semble être calqué sur le caractère du garçon. Car l’ancien joueur de Tours, Metz, Ajaccio, Nîmes ou encore Wigan semble avancer avec un seul objectif : football, football, football. Dupraz l’a d’ailleurs confirmé face à la presse, parlant avant tout d’un homme «» . Du coup, le bonhomme prend souvent des décisions directes, et revient rarement dessus. Il ne joue pas assez à Nîmes ? Il signe à Ajaccio. Il perd sa place de titulaire en Corse ? Il rallie Metz. Il n’arrive pas à marquer en Lorraine ? Retour à l’ACA. Pas plus de succès devant les cages ? Va pour Tours. L’Angleterre, terre de football, l’appelle ? Ok pour Wigan. On ne lui fait pas confiance là-bas ? Il fait sondans le club de Jean-Marc Ettori. Des choix qui peuvent parfois être perçus comme des coups de tête, comme l’imbroglio lors de son départ de Caen pour le Mexique – même si le principal intéressé se défend aujourd’hui en évoquant un problème cardiaque qui aurait incité le Stade Malherbe à ne plus l’aligner. Alors, instinctif sur la pelouse comme en dehors, le Delort ?, reconnaît André Oliva.» Un défaut qui fait toutefois sa force, selon l’entraîneur : «» Des années après avoir été formé à Sète, Andy a vu son instinct l’envoyer au TFC. «» , a-t-il tout de suite envoyé pour justifier son transfert. Une collaboration qui pourrait bien s’avérer fructueuse. «, se rappelle Oliva.» Ça tombe bien, Pascal aime bien jouer le rôle du grand frère.