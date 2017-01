L'inexplicable raté de Valbuena

8

Et rien pour le plaisir de nos yeux on revoit la magnifique passe en tribune de valbuena 🙌 pic.twitter.com/ifPJ8h68C7 — Jordan 💥 (@Jordandel42) 28 janvier 2017

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quand l'immanquable devient manquable.On joue la 71minute. Menés 1-0 par des Lillois bien regroupés en défense, les Lyonnais finissent par trouver la faille dans la muraille nordiste. Enfin presque. À la suite d'un beau débordement sur le côté droit, Cornet trouve parfaitement Valbuena. Enyeama est à la rue, et Petit Vélo n'a plus qu'à pousser la balle dans le but vide. Mais l'ancien Marseillais manque sa frappe et arrache la transversale.Visiblement, Valbuena ne s'en est pas remis, puisque quelques minutes plus tard il est à l'origine du penalty du 2-0.De quoi casser sa belle série.