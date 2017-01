L'indisponibilité de Modrić et Marcelo est connue

0

Plus le combat est dur, plus la victoire est belle pourront se dire les Madrilènes.Lors de leur succès contre Malaga ensamedi dernier, les gars de Zinédine Zidane ont viu Marcelo sortir dès la 25ème minute, puis Luka Modrić l'imiter pour le dernier quart d'heure, tous les deux à cause d'une blessure. Une sacrée tuile, vu que le Brésilien et le Croate sont des éléments clés du onze de départ du Real. Quelques jours après le match, les résultats des examens médicaux sont tombés. Marcelo souffre d'une lésion du mollet gauche et sera indisponible au moins trois semaines, et Modrić ratera au moins deux semains de compétition à cause de ses adducteurs.Une indisponibilité dans le fond limitée, qui ne devrait pas handicaper la Maison blanche trop longtemps.