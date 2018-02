L’indispensable Firmino

Dans l'ombre de Mohamed Salah, le véritable joueur indispensable au système de Jürgen Klopp s'appelle bel et bien Roberto Firmino. Buteur, passeur, mais aussi presseur fou, le Brésilien est un véritable poison pour les défenses anglaises et européennes.

Tacles, interception et sprints

« Luis Suárez était exactement comme ça »

Par Kevin Charnay

» Les mots de Jürgen Klopp aune laissent aucune place au doute. Roberto Firmino est le premier nom couché sur la feuille de match de l’entraîneur de Liverpool, et ce, quel que soit le match. Notamment parce que la concurrence à son poste n’est pas folle chez les, avec Dominic Solanke et Danny Ings (sans compter le départ en prêt de Daniel Sturridge à West Bromwich). Mais aussi et surtout parce que le Brésilien est un rouage indispensable de la machine offensive de Liverpool. Peut-être encore plus que Mohamed Salah et ses statistiques affolantes. Et il suffit de regarder sa passe décisive incroyable pour l’Égyptien face à Southampton le week-end dernier pour comprendre Klopp.Toutes les grosses écuries de Premier League comptent dans leur rang un buteur facilement identifiable, qui symbolise à lui seul les attaques de son équipe. Il y a Sergio Agüero à Manchester City. Romelu Lukaku à Manchester United. Diego Costa, puis Álvaro Morata à Chelsea. Et surtout Harry Kane à Tottenham. Ce n’est pas le cas pour Liverpool, qui se repose davantage sur un quatuor d’attaque, devenu trio depuis le départ de Philippe Coutinho. Tout simplement parce que l’avant-centre, Roberto Firmino, n’est pas de cette race-là. Moins obnubilé par le but, le rôle du Brésilien ne se résume pas à se trouver à la finition. Bien au contraire : il décroche pour permettre aux flèches Salah et Mané de rentrer à l’intérieur, il distribue, il défend. «» , s’extasiait Ian Wright l’année dernière.Un profil qui l’a, en revanche, longtemps empêché d’enquiller les buts comme un vrai buteur. Lors de ses deux premières saisons sous le maillot de Liverpool, le Brésilien a inscrit seulement onze et treize buts toutes compétitions confondues. Des statistiques plutôt faibles, qui ont parfois agacé les supporters desplutôt sensibles aux «» . Sauf que Jürgen Klopp n’a jamais douté de son homme, parfait pour pouvoir pratiquer son jeu fait de pressing tout-terrain et d’attaques rapides. Cette saison, le Brésilien a conservé ce profil. Qu'est-ce qui le rend si précieux aux yeux de Klopp ? Son travail de l’ombre considérable. Firmino a taclé quarante fois en Premier League, soit deux fois plus qu’Alexandre Lacazette, deuxième attaquant du top 6 au total le plus élevé, et huit fois plus que Romelu Lukaku. Il a signé quatorze interceptions, huit de plus que le deuxième, Álvaro Morata, et treize de plus que Lukaku. Et il sprinte 76 fois par match, contre 42 pour Harry Kane.Tout ce que fait Roberto Firmino sur un terrain de football aide l’équipe. Mais cette saison, et contrairement aux deux précédentes, le Brésilien commence en plus à sévèrement gonfler ses statistiques. Si Mohamed Salah est largement le meilleur buteur de Liverpool avec ses 29 buts toutes compétitions confondues, Firmino a déjà explosé son record sous le maillot rouge : vingt pions. Auxquels il faut ajouter onze passes décisives. Un gros chiffre pour un avant-centre. Avec sadémontrée aussi bien à l’entraînement qu'en match, son comportement de chien affamé sur le terrain et les buts qui suivent, Roberto Firmino pourrait se rapprocher du rendement d’un autre attaquant de ce style, qui a fait les beaux jours des: Luis Suárez. Jamie Carragher a d’ailleurs déjà osé la comparaison en s'arrêtant sur un détail il y a quelques jours : «» Et notamment aux exigences de Jürgen Klopp.