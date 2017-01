L'incroyable anniversaire de Danny Simpson

0

Ah le cap des trente ans, la petite crise existentielle, le vrai passage à l'âge adulte tout ça... Et puis l'énorme teuf pour les fêter, surtout. Le défenseur de Leicester Danny Simpson , a pour sa part vu les choses en grand.Simpson, né le 4 janvier, a ainsi carrément entièrement réservé l'Hotel Gotham, un cinq étoiles de Manchester, samedi soir. Et évidemment, ça lui a coûté bonbon : suffit d'aller sur leur site pour voir que les 60 chambres se louent entre 200 et 12000 euros la nuit pour les plus luxueuses. Il a également privatiser le restaurant, le bar, les terrasses... Bref, de quoi passer une putain de soirée avec tous ses potes, ses coéquipiers, sa famille.Environ 300 personnes étaient ainsi conviées aux festivités et invitées à ne pas prendre de photo de la soirée pour leurs réseaux sociaux ! Seul le maitre de cérémonie s'est permis ce petit cliché avant de faire la fiesta :Un peu plus tôt dans la journée, son équipe de Leicester , championne en titre mais en grosse galère en Premier League, avait réussi à battre Everton en FA Cup, 1-2. Dans ces moments compliqués pour les Foxes de Ranieri, ça valait bien le coup de fêter ça aussi.