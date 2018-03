L'imbroglio Willem Geubbels

Plus jeune joueur à avoir marqué sous le maillot lyonnais, Willem Geubbels, tout juste âgé de 16 ans, ne signera pas son premier contrat professionnel avec l’OL, son club formateur. Furieux contre le père du joueur, qui gère ses intérêts, les Gones pourraient bloquer son transfert vers Monaco, qui s’est positionné pour accueillir ce jeune talent.

Un Gone d’origine néerlandaise

Geubbels chez les jeunes à l'OL

Un talent précoce et des records

Bye-bye Lyon, bonjour Monaco ?

Par Maxime Feuillet

Qu’ils paraissent longs et sans grande saveur ces étés sans Coupe du monde ni Euro. Coincée entre le sacre portugais à Saint-Denis et le prochain Mondial en terre russe, la saison estivale cuvée 2017 n’a pas échappé à la règle et n’a pas offert grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n’est une Coupe des confédérations sans grand intérêt. Alors forcément, dans ces circonstances, les supporters les plus affamés guettent frénétiquement le calendrier de reprise de leur club de cœur, dans l’attente de remettre les pieds sous la table devant le premier match amical de la saison. Et à Lyon, plus qu’ailleurs, cette première sortie de l’année revêtait une importance toute particulière. Quel visage pour l’OL après les départs de Lacazette, Tolisso et Gonalons à l’intersaison ? Réponse simple de Bruno Génésio qui lance sa classe biberon face à Bourg-en-Bresse en titularisant Houssem Aouar (19 ans), Amine Gouiri (17 ans) et Willem Geubbels (15 ans). 15 ans et 326 jours pour être plus précis. À l’âge où les adolescents passent le brevet des collèges, Willem Geubbels, lui, devient le joueur le plus jeune à évoluer avec l’équipe professionnelle de l’OL depuis 1981. Mieux, le jeune attaquant longiligne inscrit un joli but plein de sang-froid pour sa première apparition chez les pros en ajustant le gardien après s’être joué de la défense bressane. Record de précocité pour un buteur lyonnais battu. Geubbels : reçu, mention très bien.Né à Villeurbanne, à côté de Lyon, en 2001, d’un père d’origine néerlandaise, ancien éducateur au club de la Duchère, et d’une mère centrafricaine et sœur des footballeurs Kelly et Amos Youga (respectivement défenseur de Jura Sud Foot et milieu défensif du Havre AC), Willem Geubbels baigne dans le football depuis son plus jeune âge. À six ans, il prend sa première licence avec l’ASVEL, plus connu pour sa section basket, et répète ses gammes sur la pelouse synthétique du stade des Iris à Villeurbanne. Willem impressionne déjà par sa taille, sa rapidité et sa capacité à faire la différence. L’OL et ses recruteurs décident donc de toquer à la porte, et Ludovic, le papa, pousse son fils, alors âgé de neuf ans, à rejoindre le club septuple champion de France. Les années passent, et Geubbels, à l’instar d'Aouar, Fekir ou Benzema quelque temps avant lui, continue d’impressionner ses formateurs, étonnés par les qualités techniques et athlétiques du jeune joueur en dépit de sa grande taille.Performant chez les jeunes à l’OL, Willem reçoit ses premières convocations pour porter le maillot de l’équipe de France en U16, à l’automne 2016. «, avouait-il pouren septembre dernier.» L’autre récompense viendra de Bruno Génésio , qui le convoque pour les entraînements de pré-saison avec le groupe pro avant de le lancer dans le grand bain en amical contre Bourg-en-Bresse (1-3)., expliquait Gérard Bonneau, responsable du recrutement chez les jeunes à l’OL dans les années 2000, pourl’été dernier.» Belle prédiction. Le joueur de 16 ans a participé à quatre matchs officiels cette saison (deux en L1, un en Coupe de la Ligue et un en C3) devenant ainsi le premier joueur né au XXIsiècle à évoluer en Ligue 1 et le joueur le plus jeune à avoir joué un match de Ligue Europa depuis sa création. Des records de précocité qui impressionnent dans l’Hexagone et en Europe et suscitent la curiosité des plus grosses cylindrées du continent. Chelsea, Tottenham, Liverpool, le Bayern, le Barça, l’Inter, Leipzig et Monaco se seraient renseignés sur le jeune joueur ces derniers mois.Alertés par la situation, les dirigeants lyonnais ont donc proposé au joueur, sous contrat aspirant jusqu’en juin 2019, et à son père, qui gère ses intérêts, de s’asseoir autour de la table à la mi-janvier pour entamer des négociations au sujet de la signature d’un premier contrat pro avec l’OL. Si le contenu des discussions n’avait pas filtré et qu’aucun accord n’avait été encore trouvé, «» du côté des Gones selon les informations de. «» , expliquait JMA quelques jours plus tard en conférence de presse.L’entraîneur lyonnais Bruno Génésio se montrait lui aussi optimiste quant à l’issue de ce dossier : «Sauf que la signature de Martin Terrier, qui débarquera à l’OL l’été prochain pour évoluer à un poste similaire à celui du jeune Villeurbannais, a sérieusement refroidi le clan Geubbels. Le joueur devait rendre sa réponse aux dirigeants lyonnais courant février, et contre toute attente – ou presque –, le joueur a signifié à JMA son refus de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. Malgré des propositions contractuelles inédites et «» selon le communiqué publié par le club , Geubbels a donc préféré décliner ces avances, soucieux de ne pas disposer de garanties sportives suffisamment affirmées en matière de temps de jeu notamment. Dans son communiqué, l’OL s’est dit «» de la décision de Willem, guidée par son père, rappelant par ailleurs avoir «» . Le club explique ainsi avoir fait bénéficier à Geubbels «» .Les dirigeants lyonnais concluent en attaquant directement leurs homologues monégasques qui auraient influencé la décision du clan Geubbels selon leurs dires, comme cela avait pu être le cas lors des dossiers Rachid Ghezzal et Jordy Gaspar, partis libres à l’ASM ces derniers mois. L’AS Monaco a répondu quelques heures plus tard par un communiqué dans lequel le club «» . Proche d’un accord avec le club du Rocher, Geubbels pourrait toutefois être bloqué par l’OL, qui souhaiterait exclusivement négocier avec le RB Leipzig, de quoi crisper encore un peu plus les relations entre Lyonnais et Monégasques. Le club de Leipzig, où évolue notamment Dayot Upamecano, jeune espoir français de 19 ans , serait prêt à offrir 15 millions d’euros cet été pour s’attacher les services du Villeurbannais. Le feuilleton Willem Geubbels ne fait que commencer. De quoi animer un été 2018 qui s’annonce plus qu’alléchant.