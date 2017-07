L'imbroglio Kakuta

2

Comment dit-on «» en chinois ?Arrivé en Picardie il y a une dizaine de jours, Gaël Kakuta n'a pas encore pris part à la moindre rencontre de préparation de son club. Un détail qui commence à inquiéter les plus fidèles observateurs du SC Amiens . Si cela ne devrait pas les rassurer, le journala au moins trouver une explication : le joueur est au coeur d'un imbroglio administratif entre son ancien club de l'Hebei China Fortune et le promu.Les dirigeants chinois n'ont pas envoyé l'ultime document permettant d'homologuer le transfert devant la LFP. Ce volte-face s'explique par le fait que le président du club n'a pas été mis au courant des négociations de résiliation des trois ans de contrat du champion d'Europe U19. Lorsqu'il en a pris connaissance, il s'est opposé au départ du milieu de terrain. L'arrivée de Kakuta semble plus ou moins dans une impasse même si des négociations ont repris entre les décideurs des deux formations autour d'un prêt.À moins que le Président Macron ne prenne le dossier en main.