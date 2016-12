L’iceberg de Kaysersberg

Au départ, l’objectif était simplement de pouvoir garder les maillots. Il y a un an, Kaysersberg, nid de moins de 3000 habitants coincé dans le Haut-Rhin, galérait à la dernière place de son championnat et ne pensait déjà plus à la Coupe de France. Puis le coach a changé, l’esprit a été retrouvé et voilà le dernier pensionnaire de PH face à un huitième tour. Voyage entre la bolo, Roger Hassenforder et le Poisson rouge.

967

L’ombre du basket

Tonio, France 2 et le sauvetage

« Je ne donne pas mon maillot, ils ne savent même pas qui je suis »

Par Maxime Brigand et Steven Oliveira

Tous propos recueillis par MB et SO.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jonathan Hanquez peine à recoller les morceaux d’un jour où il est passé «» . Au fil de l’histoire de la Coupe de France, ces scènes sont devenues un rendez-vous. Une bande de potes qui fait face à un objectif. Des langues tirées, des visages qui n’ont aucun sens et quelques supporters qui en profitent pour jouer des coudes, histoire d’avoir son visage sur la photo souvenir. Autour des silhouettes, huit cents témoins tentent de comprendre ce qu’il vient de se passer. Kaysersberg, ses quelque 2700 habitants et son président Daniel Haxaire n’avaient jamais connu ça. La nouveauté est ainsi : on vit l’instant et on le digère plus tard. Quand tout s’arrête finalement. Vincent Aimetti, la tête pensante qui a relevé un club dernier de son championnat à la même période l’année dernière, le voit comme ça et l’explique ainsi : «» Pour l’instant, Aimetti ne veut pas y penser. Kaysersberg veut vivre son rêve. Lequel ? Celui d’un club de PH, le dernier encore en lice cette saison en Coupe de France, qui s’apprête à vivre le premier huitième tour de son histoire contre Feignies (CFA2) samedi. Oui, le 13 novembre dernier, le petit village du Haut-Rhin a retourné Dahlenheim (3-2) lors d’un après-midi frissonnant. Jonathan Hanquez reprend : «"Mais qu’est-ce qu’il se passe ?" » L’expérience, rien de plus, et le bordel a pu continuer jusqu’à tôt le lundi matin. Histoire de profiter en poussant jusqu’à la boîte du coin, à Wintzenheim, au Poisson rouge. L’objectif de départ était simplement de pouvoir garder le maillot de la Coupe de France. Chacun en a aujourd’hui quatre.Il faut remonter le temps pour comprendre et filer au nord du Haut-Rhin, à une dizaine de kilomètres de Colmar. Jusqu’ici, Kaysersberg était surtout réputé pour avoir vu naître le docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix en 1952, et son équipe de basket. Un club quatrième de N2 et qui vient de remporter la Coupe de France amateur. Daniel Haxaire, le boss du foot du village, raconte : «» Pas aussi loin, mais déjà sur une belle route pour un club qui n’avait jamais dépassé le cinquième tour. «"Le maillot, ça ne sera pas pour cette année."» , repose Hanquez. Le tableau de chasse : Andolsheim, le Racing H.W. 96, Feldkirch, Mertzen, Hoerdt, Sierentz et, donc, Dahlenheim. L’histoire de Kaysersberg a débuté au premier tour, fin août. Elle se poursuivra donc samedi, mais à Colmar : «Il y a un an, le coach Vincent Aimetti n’était pas encore en poste. Ancien entraîneur des féminines, des jeunes, ex-joueur à Colmar en CFA2 avant une rupture des ligaments croisés, l’homme qui a repris le club en mars dernier n’a depuis connu qu’une défaite. «» , raconte le président Haxaire. Cette saison, Kaysersberg n’a perdu qu’une rencontre et a les pieds sur le podium de son championnat. La recette ? Une certaine idée de la fidélité que raconte le gardien remplaçant Maxime Marchand, électricien dans la vie : «» Résultat : depuis une semaine, l’équipe première se prépare sur les terrains gelés de la ville et entre les caméras de France 2, avec Jérôme Alonzo qui est venu apporter son expérience. Vincent Aimetti : «Alors, forcément, on se met à rêver. À l’entraînement, malgré les quatre divisions qui sépareront Kaysersberg de Feignies samedi, on imagine des scénarios, et surtout le plus rêvé de tous : jouer Strasbourg que tout le monde supporte au club. «, cadre le président.» Jonathan Hanquez, le maçon-attaquant, lui, pense aussi à l’hypothèse PSG depuis le déclic du cinquième tour où Kaysersberg était aller gagner aux tirs au but contre Hoerdt. Reste une chose sur laquelle Hanquez ne veut pas bouger : «» Il reste encore une marche à franchir.